[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ tối nay

Tại Bắc Bộ, hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, nền nhiệt giảm so với hôm qua. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh bắt đầu tác động đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực khác, khiến thời tiết chuyển lạnh về đêm.

Ở Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay có mưa vài nơi, ban ngày nắng gián đoạn. Khu vực Quảng Trị – TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng, mưa vài nơi. Từ đêm nay, mưa rào và dông xuất hiện trở lại tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến TP. Huế. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay nhiều mây, nắng gián đoạn. Chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, diện mưa tiếp tục giảm so với những ngày qua. Nhìn chung, thời tiết trong ngày không quá gay gắt.