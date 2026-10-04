Thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ giảm nhiệt, nhiều nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 4/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất chỉ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mưa từ đêm đến ngày, nhiều nơi mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rải rác, vùng núi và trung du cục bộ mưa to đến rất to.

Miền Trung ít biến động hơn. Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Nam Bộ duy trì mưa dông, chiều tối và đêm có nơi mưa to.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 4/10, nhiều khu vực mưa to.

Thời tiết ngày 4/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.