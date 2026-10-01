'Ngày thứ bảy vì dân'

Một lần hướng dẫn, lần sau tự làm

Sáng thứ bảy, chúng tôi theo chân cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cửa Việt về thôn Xuân Hoàng hướng dẫn chi hội phụ nữ thôn nộp hồ sơ trực tuyến kết hợp thực hiện TTHC lưu động. Bắt đầu từ những thao tác rất nhỏ: Mở điện thoại, đăng nhập tài khoản định danh, chọn thủ tục, kê khai thông tin, tải giấy tờ rồi theo dõi kết quả, với những người chưa quen công nghệ, từng bước như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cửa Việt hướng dẫn người dân thôn Xuân Hoàng thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh - Ảnh: N.T.H

Chị Trần Thị Phượng, người dân thôn Xuân Hoàng, xã Cửa Việt, từng thuộc nhóm còn e ngại khi thực hiện TTHC trực tuyến. Nhưng sau một lần được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn trực tiếp, chị đã có thể tự thao tác.

“Cán bộ hành chính công rất nhiệt tình, chu đáo, chỉ dẫn tận tình, bắt tay chỉ việc. Tôi chỉ cần được hướng dẫn một lần là đã thực hiện được TTHC”, chị Phượng chia sẻ.

Theo chị Phượng, hiệu quả rõ nhất sau khi tự làm được nộp hồ sơ trực tuyến là bớt thời gian đi lại, ở nhà chăm con cũng có thể gửi hồ sơ. Hồ sơ có thể gửi kết quả về tận nhà, phí, lệ phí cũng thanh toán trực tuyến. Những việc trước đây gắn với một chuyến đến cơ quan hành chính nay có thể bắt đầu và hoàn tất ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Từ câu chuyện của chị Phượng, cách làm ấy đang được lan ra trong từng gia đình ở thôn Xuân Hoàng. Chị Trần Thị Luận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Hoàng, cho biết hiện hơn 50% phụ nữ trong thôn đã thành thạo việc nộp hồ sơ trực tuyến. Đáng chú ý, mỗi gia đình ở Xuân Hoàng đều có ít nhất một người có thể tự thực hiện.

“Tiện ích mang lại rất hiệu quả. Tôi muốn chia sẻ để người dân mạnh dạn thao tác, cứ làm rồi sẽ quen và có thể tự thực hiện các TTHC trực tuyến”, chị Luận cho biết.

Thực hiện Kế hoạch số 2876/KH-UBND của UBND xã Cửa Việt, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với các thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng liên quan triển khai chiến dịch “Mỗi gia đình một công dân số-Mỗi hộ ít nhất một người biết nộp hồ sơ trực tuyến”. Địa phương xác định ngay từ đầu là “cầm tay chỉ việc, không làm thay”.

Người dân được hướng dẫn trên chính điện thoại của mình, từ đăng nhập, xác thực, lựa chọn thủ tục, kê khai, tải thành phần hồ sơ đến theo dõi quá trình giải quyết. Trung tâm đã tổ chức lớp hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng với 180 người tham gia; phối hợp triển khai tại 7/11 thôn, thu hút khoảng 650 người tham gia.

Thông qua "Ngày thứ bảy vì dân", Trung tâm Phục vụ hành chính công xã về hướng dẫn nộp hồ sơ và thực hiện TTHC tại khu dân cư, thay vì chờ người dân tự tìm đến cơ quan hành chính để hỏi cách thực hiện.

Đưa thủ tục hành chính đến gần dân

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cửa Việt Hoàng Thị Thu Thủy cho biết, điểm nổi bật của mô hình là từng bước chuyển cách hỗ trợ từ “cán bộ làm hồ sơ cho người dân” sang “cán bộ hướng dẫn để người dân tự thực hiện được”. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với những người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ hoặc còn tâm lý e ngại khi thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cửa Việt tổ chức Ngày thứ Bảy vì dân tại thôn Xuân Hoàng - Ảnh: N.T.H

Hiệu quả của việc thay đổi thói quen ấy thể hiện trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cửa Việt tiếp nhận 11.258 hồ sơ, trong đó có 11.193 hồ sơ trực tuyến, chiếm 99,42%. Đã giải quyết 10.909 hồ sơ; 10.890 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn, đạt 99,83%. Đối với 8.735 hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí, tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,78%. Tỉ lệ hồ sơ được số hóa đầu vào đạt 100%; tỉ lệ hồ sơ TTHC có cấp kết quả điện tử đạt 99,98%. Những con số này cho thấy dịch vụ công trực tuyến đã trở thành một phương thức giao dịch quen thuộc ở xã Cửa Việt.

Sau những buổi hướng dẫn, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi trong tâm thế của người dân. Một người trong gia đình biết cách thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trở thành người hướng dẫn cho những thành viên còn lại.

Xã Cửa Việt hiện đã triển khai chiến dịch tại 7/11 thôn và đang tiếp tục mở rộng đến 11/11 thôn. Mục tiêu phấn đấu mỗi gia đình một công dân số, mỗi hộ có ít nhất một người biết nộp hồ sơ trực tuyến. Chuyển đổi số, với người dân, giá trị của nó đôi khi rất cụ thể: Bớt một lần đi lại, bớt thời gian chờ đợi và quan trọng hơn, biết tự mình giải quyết một công việc vốn trước đây phải nhờ người khác. Những ngày thứ bảy ở Cửa Việt đưa việc hành chính về gần dân hơn, từ đó, người dân có thể tự bước thêm một bước trên hành trình làm chủ những tiện ích số của chính mình.