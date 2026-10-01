Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Phạm vi quản lý của Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Theo Quyết định số 2559/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-ĐL), Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số là tổ chức hành chính thuộc Bộ VH-TT-DL, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Phạm vi quản lý của Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số gồm: trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, dịch vụ nội dung thông tin trên mạng, dịch vụ phát thanh, truyền hình và quảng cáo trên mạng...

Cục được giao cấp, gia hạn, sửa đổi, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi nhiều loại giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến mạng xã hội, trò chơi điện tử G1, phát thanh, truyền hình trả tiền và các dịch vụ liên quan.

Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số có trách nhiệm quản lý hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quản lý nội dung thông tin trên mạng, gồm hoạt động sáng tạo nội dung, dịch vụ nội dung theo yêu cầu, người có sức ảnh hưởng và các trang, kênh lớn trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, chủ trì theo dõi, giám sát, phát hiện, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên mạng; tiếp nhận, công bố và xử lý tin giả, tin sai sự thật; ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và xuyên biên giới theo quy định.

Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số tiếp nhận và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Trung tâm Chuyển đổi số văn hóa, thể thao và du lịch; không bao gồm các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được chuyển giao cho Cục Báo chí.

Về chuyển đổi số, cục được giao triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của bộ; xây dựng, duy trì khung kiến trúc số; hướng dẫn số hóa, áp dụng chữ ký số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến...