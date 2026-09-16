Ngành thuế bứt tốc chặng nước rút

Theo báo cáo đánh giá của Thuế tỉnh, đến ngày 15/9, thu ngân sách đạt 14.438 tỷ đồng, bằng 82,33% dự toán Trung ương giao, bằng 61,44% dự toán tỉnh giao, bằng 112% cùng kỳ.

Trong đó, thu cân đối 8.809 tỷ đồng, bằng 94,56% dự toán Trung ương giao, bằng 85,39% dự toán tỉnh giao; thu huy động đóng góp khoáng sản 604,5 tỷ đồng, bằng 503,7% dự toán tỉnh giao; thu xổ số 56,9 tỷ đồng, bằng 81% dự toán Trung ương giao, bằng 81% dự toán tỉnh giao; thu xuất - nhập khẩu 2.075 tỷ đồng, bằng 112,17% dự toán Trung ương giao, bằng 86,5% dự toán tỉnh giao; thu từ đất 2.892 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán Trung ương giao, bằng 27,3% dự toán tỉnh giao.

Ông Nguyễn Hữu Trường - Trưởng Thuế Lào Cai cho biết: “Các kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để ngành thuế Lào Cai tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, góp phần tạo nguồn lực cho tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là bước chạy đà quan trọng để toàn ngành tăng tốc và về đích trước thời hạn”.

Theo đánh giá của Thuế tỉnh, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, các đơn vị thuế cơ sở đã bám sát địa bàn, khai thác nguồn thu, quản lý người nộp thuế và triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu… Nhờ vậy, các đơn vị thuế cơ sở đều đạt kết quả tốt, trong đó, nổi bật là Thuế cơ sở 1, tổng thu đạt 1.392,064 tỷ đồng, trong đó thuế, phí đạt 711,289 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất đạt 680,775 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán giao; Thuế cơ sở 6, tổng thu đạt 1.295,139 tỷ đồng, trong đó thuế, phí đạt 560,800 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất đạt 734,339 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán giao; Thuế cơ sở 5, tổng thu đạt 583,773 tỷ đồng, trong đó thuế, phí đạt 277,985 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất đạt 305,788 tỷ đồng, đạt 82% dự toán giao...

Có được kết quả kể trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, sở, ngành, địa phương trong quản lý nguồn thu và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành thuế Lào Cai đã đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường phân tích dữ liệu người nộp thuế, theo dõi tiến độ thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng sắc thuế; kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu để có giải pháp điều hành phù hợp.

Ông Hoàng Đình Lục - Phó Trưởng Thuế cơ sở 9 cho biết: “Đơn vị luôn xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nhờ đẩy mạnh công tác này, người nộp thuế nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó tự giác thực hiện nghĩa vụ”.

Đến hết tháng 8, ngành thuế đã trả lời 102 văn bản của người nộp thuế, giải đáp qua điện thoại 1.531 cuộc và hỗ trợ trực tiếp 1.805 lượt người nộp thuế. Mỗi cán bộ thuế đã trở thành một tuyên truyền viên về chính sách thuế của Nhà nước. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh quản lý nợ, chống thất thu, kiểm tra việc kê khai thuế, triển khai mạnh chuyển đổi số và các dịch vụ thuế điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Kết quả trên lĩnh vực quản lý, thu ngân sách 8 tháng là cơ sở để cán bộ ngành thuế thực hiện đồng bộ các giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026. Theo đó, các đơn vị thuế cơ sở sẽ thường xuyên theo dõi sát tiến độ thu, phân tích từng khoản thu, từng địa bàn, từng nhóm người nộp thuế để kịp thời đề xuất giải pháp khai thác nguồn thu hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh quản lý thuế trên nền tảng điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế mới, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn thu ổn định và bền vững.

Với những giải pháp đồng bộ, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên, cũng như ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người dân Lào Cai, tỉnh sẽ sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2026.