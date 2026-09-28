Đặc sản địa phương và câu chuyện thu nhập bền vững của đồng bào vùng cao

Việt Nam gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell sẽ tạo thêm điều kiện để dòng vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường chứng khoán. Với bất động sản, cơ hội không nhất thiết đến từ một dòng tiền trực tiếp, mà có thể nằm ở việc thị trường vốn phát triển hơn, tạo thêm cách thức huy động, đầu tư và rút vốn.