Đặc sản địa phương và câu chuyện thu nhập bền vững của đồng bào vùng cao
Từ những vườn xoài Chiềng Hặc đến vùng na Mé Lếch, người dân Sơn La đang từng bước thay đổi cách sản xuất, nâng chất lượng nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đằng sau những chuyến hàng đi xa là nỗ lực tổ chức lại sản xuất, nâng giá trị sản phẩm và tạo thêm cơ hội thu nhập ổn định cho người dân vùng cao.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/dac-san-dia-phuong-va-cau-chuyen-thu-nhap-ben-vung-cua-dong-bao-vung-cao.html