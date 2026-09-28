7 cách xây dựng sự nghiệp thành công cho phụ nữ mà không cần đi theo 'khuôn mẫu'

Trong nhiều năm, thành công sự nghiệp của chị em phụ nữ thường được gắn với một công thức quen thuộc: tìm việc ổn định, chăm chỉ và nỗ lực. Những mục tiêu như thăng chức, tăng thu nhập hay trở thành quản lý hoàn toàn có thể là động lực đáng giá. Nhưng theo thời gian, điều quan trọng có thể thay đổi.

Ở một giai đoạn, thành công có thể là một vị trí cao hơn. Ở giai đoạn khác, đó lại là quyền tự chủ, thời gian cho gia đình, sức khỏe hay cảm giác công việc đang thực sự có ý nghĩa. Vì vậy, xây dựng sự nghiệp theo cách riêng không có nghĩa là giảm tham vọng, mà là xác định điều gì thực sự đáng để bạn theo đuổi.

Xác định lại thành công theo tiêu chuẩn của bạn

Hãy tự hỏi: Thành công hiện tại trông như thế nào với mình? Mục tiêu nào thực sự đáng theo đuổi và mục tiêu nào chủ yếu đến từ kỳ vọng của người khác?.

Không có một đáp án chung cho câu hỏi này. Điều quan trọng ở tuổi 23 có thể không còn phù hợp ở tuổi 30. Khi ưu tiên thay đổi, định nghĩa về một sự nghiệp đáng giá cũng có quyền thay đổi theo.

Chọn công việc phù hợp với cuộc sống bạn muốn

Đừng chỉ hỏi “Vị trí tiếp theo là gì?”, hãy hỏi “Công việc này sẽ khiến cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?”.

Một chức vụ cao hơn có thể đi cùng trách nhiệm lớn hơn, nhiều cuộc họp hơn và ít thời gian cá nhân hơn. Một công việc có thu nhập hấp dẫn cũng có thể yêu cầu di chuyển thường xuyên hoặc làm việc ngoài giờ.

Trước mỗi bước tiến, hãy cân nhắc mức năng lượng, thời gian và quyền tự chủ mà công việc đó đòi hỏi. Sự nghiệp bền vững là khi công việc phù hợp với bức tranh lớn hơn của cuộc sống.

Xây dựng sự tự tin từ những bằng chứng cụ thể

Bạn không nhất thiết phải cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng mới có thể nắm bắt một cơ hội. Hãy bắt đầu bằng việc ghi lại những dự án đã hoàn thành, kết quả đạt được, phản hồi tích cực và những tình huống khó bạn từng xử lý.

Những dữ liệu này giúp bạn nhìn nhận năng lực dựa trên thực tế thay vì cảm giác thiếu tự tin nhất thời. Sau đó, hãy thử những bước nhỏ như nhận một nhiệm vụ mới, trình bày ý tưởng hoặc ứng tuyển vào vị trí có trách nhiệm cao hơn.

Khi hiểu rõ điều mình muốn và chủ động lựa chọn, bạn sẽ có được sự nghiệp riêng phù hợp

Để những đóng góp của bạn được nhìn thấy

Làm tốt công việc là nền tảng, nhưng nếu những đóng góp ấy không được thể hiện rõ, chúng có thể dễ dàng bị bỏ qua.

Trong các cuộc trao đổi với quản lý, thay vì chỉ liệt kê những việc đã làm, hãy nói rõ bạn đã giải quyết vấn đề gì, tạo ra kết quả nào và muốn phát triển theo hướng nào. Chủ động chia sẻ thành quả không phải khoe khoang, mà là một phần của việc quản lý sự nghiệp.

Thiết lập giới hạn để bảo vệ năng lượng

Một sự nghiệp dài hạn cần có khoảng trống cho tập trung, nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu lịch làm việc luôn bị lấp đầy bởi những cuộc họp, nhiệm vụ phát sinh hay yêu cầu ngoài ưu tiên, chất lượng công việc và năng lượng cá nhân đều có thể bị ảnh hưởng.

Bạn có thể bắt đầu bằng những giới hạn đơn giản: dành thời gian cho công việc cần tập trung, xác nhận mức độ ưu tiên trước khi nhận thêm nhiệm vụ và mạnh dạn trao đổi khi khối lượng công việc vượt quá khả năng xử lý.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ thực chất

Không ai cần phát triển sự nghiệp một mình. Một người cố vấn có thể giúp bạn nhìn rõ lựa chọn, đồng nghiệp đáng tin cậy có thể chia sẻ kinh nghiệm, trong khi một người bảo trợ có thể giới thiệu bạn đến những cơ hội mà bạn khó tiếp cận nếu chỉ làm việc độc lập.

Hãy chủ động xây dựng những mối quan hệ nghề nghiệp chất lượng và để những người phù hợp hiểu mục tiêu bạn đang theo đuổi.

Cho phép mục tiêu nghề nghiệp thay đổi

Sự nghiệp kéo dài nhiều năm, trong khi nhu cầu, hoàn cảnh sống và ưu tiên cá nhân luôn biến đổi. Vì vậy, hãy dành thời gian mỗi sáu tháng hoặc một năm để nhìn lại: Công việc hiện tại còn phù hợp không? Điều gì đang tạo động lực? Điều gì khiến bạn cạn kiệt năng lượng? Thành công lúc này có còn giống một năm trước?

Thay đổi hướng đi không đồng nghĩa với thất bại. Đôi khi, bước tiến tiếp theo là nhận thêm trách nhiệm; ở một thời điểm khác, đó có thể là chuyển lĩnh vực, tìm môi trường linh hoạt hơn hoặc dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.