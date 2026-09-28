Chưa đến 200 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nộp thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh, trong khoảng 45.000 dự án doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, những đơn vị có doanh thu trên 750 triệu euro có nghĩa vụ kê khai thuế tối thiểu toàn cầu chỉ khoảng 1.500 dự án. Đây là những tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia.

“Trong 1.500 dự án này thì chỉ có khoảng chưa đến 200 doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ phải nộp”, ông Minh nói.

Đối với những doanh nghiệp trước đây được hưởng mức thuế suất ưu đãi 5%, 10% hoặc được giảm trừ, khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam áp dụng mức thuế suất chung 15%.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, tổng số thuế nhà nước Việt Nam thu được từ thuế tối thiểu toàn cầu trong năm 2025 khoảng 16.500 tỷ đồng. Theo ông, đây là nguồn để phục vụ cho phát triển của Việt Nam, thu hồi lại những ưu đãi đã thực hiện.

Đối chiếu với dòng vốn đầu tư nước ngoài, ông Minh cho biết, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục thu hút 41 tỷ USD, trong đó 18 tỷ USD là vốn giải ngân.

(Ảnh minh họa)

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế, việc Việt Nam thu khoảng 16.500 tỷ đồng từ thuế tối thiểu toàn cầu không có tác động tiêu cực đến dòng đầu tư. Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài không còn quá phụ thuộc vào chính sách ưu đãi như trước đây.

Ông Minh cho rằng Việt Nam có địa điểm chiến lược trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nền tảng về hạ tầng, quan hệ thương mại và lao động, qua đó đóng góp vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Về định hướng chính sách trong thời gian tới, ông Minh cho biết việc ưu đãi dựa trên thu nhập sẽ không còn phù hợp. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài sẽ theo hướng hỗ trợ về chi phí, như hỗ trợ công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghiệp, phát triển công nghiệp và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đầu tư hạ tầng công nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi liên kết thông qua đào tạo, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và tạo hệ sinh thái.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, xu hướng tới đây là ưu đãi sẽ hướng theo sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp, thông qua kết quả về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Những ưu đãi này phải được công khai ngay từ đầu trong các giấy phép cấp cho doanh nghiệp.

Ông cho biết cơ quan thuế sẽ thực hiện tiền giám sát việc thực hiện các cam kết trên thực tế. Để làm được điều này, cần xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó cơ quan thuế sẽ chia sẻ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và dân cư để phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan Chính phủ. Mục tiêu là doanh nghiệp chỉ cần kê khai thông tin và các cam kết, qua đó cơ quan thuế giám sát gián tiếp và thực hiện hậu kiểm dựa trên kết quả đánh giá.