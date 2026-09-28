Mỹ nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu ôtô

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới tại Mỹ, thấp hơn đáng kể so với quy định được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, qua đó tạo điều kiện để các hãng xe tiếp tục bán nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, qua đó tạo điều kiện để các hãng xe tiếp tục bán nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, tiêu chuẩn mới sẽ hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ đội xe khoảng 14,7 km/L vào năm 2031, thấp hơn đáng kể so với mức 21,4 km/L theo kế hoạch của chính quyền Biden. Bộ này ước tính thay đổi trên có thể giúp giảm khoảng 930 USD chi phí mua xe mới.

Dưới thời ông Biden, Mỹ từng tăng mạnh yêu cầu về hiệu suất nhiên liệu nhằm thúc đẩy các hãng xe chuyển sang sản xuất xe điện. Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu được nâng 8% mỗi năm đối với xe đời 2024 và 2025, 10% vào năm 2026, sau đó tăng 2% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2031.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, tiêu chuẩn mới sẽ hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ đội xe khoảng 14,7 km/L vào năm 2031, thấp hơn đáng kể so với mức 21,4 km/L theo kế hoạch của chính quyền Biden.

Đến tháng 12/2025, chính quyền Tổng thống Trump đề xuất điều chỉnh hồi tố tiêu chuẩn áp dụng cho xe đời 2022 xuống mức thấp hơn, sau đó chỉ tăng từ 0,25 - 0,5% mỗi năm đến năm 2031. Tổng thống Trump cho rằng quy định mới sẽ giúp giảm giá xe, trong khi Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy gọi đây là một "chiến thắng lớn" đối với người lao động ngành công nghiệp ôtô Mỹ.

Việc nới lỏng tiêu chuẩn cũng làm thay đổi định hướng chính sách của Mỹ đối với quá trình chuyển đổi sang xe điện. Trong nhiệm kỳ Biden, Washington tập trung giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy Mỹ trở thành một trung tâm toàn cầu về công nghệ, sản xuất năng lượng sạch.

Tổng thống Trump cho rằng quy định mới sẽ giúp giảm giá xe, trong khi Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy gọi đây là một "chiến thắng lớn" đối với người lao động ngành công nghiệp ôtô Mỹ.

Ngược lại, tiêu chuẩn mới của chính quyền Tổng thống Trump sẽ tạo thêm dư địa cho các hãng xe cung cấp những mẫu xe có hiệu suất nhiên liệu thấp hơn. Pete Buttigieg, người từng đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải dưới thời Biden, cho rằng chính sách này có thể làm chậm quá trình phát triển công nghệ sạch tại Mỹ và khiến người tiêu dùng chịu chi phí nhiên liệu cao hơn.