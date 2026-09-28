Mỹ - Trung đề xuất ưu đãi thuế cho khoảng 60 tỷ USD hàng hóa

Ngày 28-9, trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung, mỗi nước đã đề xuất danh mục hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD của nước kia để được hưởng mức thuế ưu đãi hơn.

Tính theo cả hai chiều, tổng giá trị hàng hóa liên quan khoảng 60 tỷ USD. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố mức thuế cụ thể và thời điểm chính thức áp dụng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Danh mục mà Trung Quốc dự kiến giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp, như ngô, lúa mì, cao lương, thịt, sữa, dầu thực vật và các sản phẩm từ dầu; đồng thời gồm cá, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, mỹ phẩm và thiết bị y tế. Đậu tương không nằm trong danh mục này.

Ở chiều ngược lại, Mỹ dự kiến giảm thuế đối với một số mặt hàng tiêu dùng Trung Quốc, trong đó có thiết bị gia dụng nhỏ, như máy pha cà phê, máy nướng bánh, đồ dùng trên bàn ăn, chăn và khăn trải giường, bên cạnh còn có đồ chơi, pháo hoa, hoa giả, đồ trang trí lễ hội và ghế an toàn dành cho trẻ em.

Liên quan đến vấn đề thuế quan, 2 nước đã nhất trí kéo dài thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, đến ngày 10-1-2027, nhằm tạo thêm thời gian để đánh giá việc thực hiện các cam kết và tiếp tục đàm phán về những vấn đề kinh tế, thương mại còn tồn tại.

Hai nước cũng nhất trí thành lập nhóm công tác về nông nghiệp, dự kiến họp lần đầu trước cuối năm nay để thảo luận về tiếp cận thị trường và các quy định liên quan.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than của Mỹ mỗi năm trong hai năm 2027 và 2028, tương đương tối thiểu 20 triệu tấn trong hai năm.

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí duy trì đối thoại về trí tuệ nhân tạo, thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI và tổ chức vòng đối thoại tiếp theo trước cuối tháng 11.

Những thỏa thuận trên được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần qua. Hai bên tiếp tục duy trì các cuộc tham vấn nhằm ổn định quan hệ thương mại và xử lý những bất đồng còn tồn tại.