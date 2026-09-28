NVL giảm sàn, dư bán hàng chục triệu cổ phiếu trước ngày chốt quyền phát hành

Phiên 28/9, cổ phiếu NVL giảm kịch sàn, xuống 11.050 đồng/cp. Đáng chú ý, dù đã giảm hết biên độ, lượng cổ phiếu đặt bán tại giá sàn vẫn ở mức rất lớn, tính đến chốt phiên đã vượt 54 triệu đơn vị. Thanh khoản đạt hơn 11,7 triệu đơn vị, đứng thứ 10 toàn thị trường.

Trước đó, cổ phiếu này đã có 5 phiên liên tiếp đóng cửa trong sắc đỏ. Tính trong một tuần, NVL giảm 12,65%; trong một tháng giảm 15,33%. So với vùng giá đầu tháng 5, cổ phiếu này đã mất khoảng 40% giá trị.

Cổ phiếu NVL giảm kịch sàn trong phiên 28/9.

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Novaland sau cú giảm cũng thu hẹp còn khoảng 26.500 tỷ đồng.

Một trong những thông tin được thị trường chú ý là việc các tổ chức liên quan đến nội bộ Novaland đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu.

Cụ thể, Diamond Properties - tổ chức có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 29/9 đến 9/10. Mục đích được công bố là cân đối danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, Diamond Properties sở hữu hơn 181 triệu cổ phiếu, tương đương 7,536% vốn Novaland. Nếu bán toàn bộ lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm còn 7,424%. Đây cũng là lần thứ tư tổ chức này đăng ký bán cổ phiếu NVL trong năm 2026. Trong tháng 3 và 4, Diamond Properties từng có hai lần bán và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp, với tổng khối lượng khoảng 3 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm, Công đoàn cơ sở Novaland đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận, nhằm phục vụ hoạt động công đoàn. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm từ khoảng 4,23 triệu xuống 1,73 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về quy mô, tổng lượng cổ phiếu mà hai tổ chức này đăng ký bán chỉ khoảng 5,2 triệu đơn vị, thấp hơn rất nhiều so với hơn 45 triệu cổ phiếu dư bán tại giá sàn. Do đó, các giao dịch nói trên khó có thể là nguyên nhân duy nhất tạo ra lượng cung lớn trong phiên.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở thời điểm các thông tin này xuất hiện. Ngày 21/9, Novaland công bố phương án chào bán hơn 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Nếu phân phối toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.006 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1/10/2026; thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 8/10 đến 29/10.

Nguồn tiền thu được dự kiến dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của Novaland cùng các công ty con.

Như vậy, cú giảm của NVL diễn ra ngay trước một sự kiện có ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, khoảng cách giữa giá chào bán và thị giá trước phiên 28/9 không còn quá lớn. Điều này khiến nhà đầu tư phải cân nhắc bài toán tiếp tục bỏ vốn để thực hiện quyền mua, trong khi cổ phiếu trên sàn đang chịu áp lực điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua đầy đủ, tỷ lệ sở hữu có thể bị pha loãng sau khi lượng cổ phiếu mới được phát hành.

Kết quả kinh doanh của Novaland trong nửa đầu năm 2026 đã có sự cải thiện. Doanh nghiệp ghi nhận 5.096 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 666 tỷ đồng. Con số này tương đương khoảng 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn là vấn đề cần theo dõi. Tại ngày 30/6, tổng tài sản Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho lên tới 157.712 tỷ đồng, chiếm gần 61% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả ở mức 193.420 tỷ đồng, tương đương gần 75% tổng nguồn vốn; dư nợ vay và nợ thuê tài chính khoảng 72.911 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vẫn âm 3.595 tỷ đồng, dù đã cải thiện đáng kể so với mức âm hơn 7.454 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Những con số này giúp lý giải vì sao kế hoạch huy động hơn 8.000 tỷ đồng trở thành một thông tin quan trọng đối với Novaland. Doanh nghiệp không chỉ cần cải thiện kết quả kinh doanh trên báo cáo mà còn phải tiếp tục xử lý bài toán dòng tiền, nghĩa vụ nợ và các khoản phải trả.