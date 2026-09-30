Dàn nhạc lâu đời của Nhật Bản biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu. (Ảnh: BTC)

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ota, dàn nhạc giao hưởng Kyushu sẽ mang đến cho công chúng đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề "Khúc hoan ca", giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Wolfgang Amadeus Mozart và Johannes Brahms.

Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Với hơn 130 buổi biểu diễn mỗi năm, dàn nhạc tích cực giới thiệu âm nhạc giao hưởng đến công chúng, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu và hợp tác nghệ thuật quốc tế.

Nhạc trưởng Gen Ota. (Ảnh: BTC)

Hai nghệ sĩ opera là soprano Michiko Hariu và tenor Kohei Yamamoto đồng hành cùng dàn nhạc trong chương trình biểu diễn lần này, từng được trao nhiều giải thưởng của Nhật Bản và quốc tế, đồng thời ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các tác phẩm opera kinh điển.

Soprano Michiko Hariu và tenor Kohei Yamamoto (Ảnh: BTC)

Soprano Michiko Hariu từng có thời gian đào tạo tại Rome, Italia và giành Giải đặc biệt tại Hội thảo thanh nhạc quốc tế Santa Margherita Ligure năm 1999. Bà cũng đạt nhiều giải thưởng thanh nhạc tại Nhật Bản và đảm nhiệm nhiều vai diễn trong các tác phẩm opera kinh điển, trong đó có Nữ hoàng Bóng đêm trong The Magic Flute, Donna Anna trong Don Giovanni và Despina trong Così fan tutte.

Kohei Yamamoto từng thể hiện nhiều vai diễn nổi bật như Rodolfo trong La Bohème, Alfredo trong La Traviata và Belmonte trong The Abduction from the Seraglio. Ông cũng từng tham gia vở opera Princess Anio, được dàn dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Chương trình "Khúc hoan ca" được xây dựng xoay quanh chủ đề tình yêu, cảm xúc và vẻ đẹp của sự sống, mở đầu bằng những trích đoạn opera của Wolfgang Amadeus Mozart.

Qua các aria và song ca, những cung bậc tình cảm của con người được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế, duyên dáng và giàu sức biểu cảm. Đây cũng là những tác phẩm cho thấy rõ vẻ đẹp trong sáng, tính kịch và sức hấp dẫn đặc biệt của nghệ thuật opera Mozart.

Tiếp nối chương trình là Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op. 73 của Johannes Brahms. Tác phẩm được biết đến với vẻ đẹp ấm áp, sâu lắng và giàu chất trữ tình. Khác với những sắc thái kịch tính của các trích đoạn opera ở phần đầu, Giao hưởng số 2 đưa người nghe vào một không gian âm nhạc rộng mở, gần gũi nhưng vẫn chứa đựng chiều sâu trong tư duy sáng tác của Brahms.

Sự hội tụ của Dàn nhạc giao hưởng Kyushu tại nhà hát Hồ Gươm mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức nghệ thuật giao hưởng và opera qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Chương trình đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia, tiếp tục mở rộng những hoạt động hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó đưa những giá trị của âm nhạc hàn lâm thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.