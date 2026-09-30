Quảng Trị: Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí xúc động, trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị, trong đó có các hài cốt được an táng trong mộ tập thể. Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ bên đồng đội.

Nghi thức an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị.

Dịp này, đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị.