Hành trình chữa lành tâm trí người cao tuổi tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng của bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện cho người bệnh lớn tuổi, mang đến những sự thấu cảm sâu sắc thay vì chỉ dựa vào các phương pháp y khoa đơn thuần.

Khi y học cần sự đồng hành của liệu pháp tinh thần

Tại không gian của Khoa Lão khoa - Bệnh viện C Đà Nẵng, bên cạnh những căn bệnh mạn tính gây ra nỗi đau thể xác, người cao tuổi còn phải âm thầm đối diện với những vết thương tinh thần vô hình. Những cảm giác như sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, hay sự cô đơn khi phải xa rời không gian sống quen thuộc đã tạo nên một áp lực tâm lý vô cùng to lớn đối với các bệnh nhân.

BS.CKII. Lâm Tứ Trung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam.

Thấu hiểu thực trạng này, buổi nói chuyện không chỉ dừng lại ở tính chất kỷ niệm, mà đã trở thành một không gian chữa lành thực sự. Chương trình mượn lời của nhà thơ Robert Browning: "Hãy cùng tôi già đi! Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước" để mở ra một góc nhìn tích cực hơn về tuổi xế chiều. Tuổi tác không nhất thiết chỉ được đo đếm bằng thời gian, mà còn bằng việc mỗi ngày trôi qua, ta có thêm điều để mong chờ, có người để yêu thương và có lý do để mỉm cười.

"5 Liều thuốc tinh thần" đặc biệt từ Thầy thuốc Nhân dân Lâm Tứ Trung

Điểm nhấn xúc động của chương trình là sự góp mặt của BS.CKII Lâm Tứ Trung – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tham vấn tâm lý và Sức khỏe tinh thần Young Lion. Trong phần chia sẻ của mình, bác sĩ đã đứng trước màn hình chiếu mang thông điệp đầy ý nghĩa của chương trình để truyền lửa cho các bệnh nhân. Ông đã khéo léo gạt bỏ những thuật ngữ y khoa khô khan, thay vào đó là trao tặng một "đơn thuốc" tinh thần vô giá mà không một nhà thuốc nào bán.

TS.BS Nguyễn Tấn Dũng- Phó giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư cùng người bệnh ở khoa Lão khoa...

Đó là 5 liều thuốc dung dị nhưng có khả năng nuôi dưỡng tinh thần mỗi ngày: Nụ cười, vận động, kết nối, đam mê và hy vọng.

Tiếp tục đồng hành qua các buổi trị liệu tâm lý

Không dừng lại ở những chia sẻ truyền cảm hứng, Tiến sĩ Bùi Thị Kim Huệ - Trưởng Khoa Sư phạm, Đại học Đông Á đã cụ thể hóa sự quan tâm này thông qua một chương trình hỗ trợ tâm lý chuyên sâu được thiết kế riêng cho bệnh nhân cao tuổi nội trú. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là giúp người bệnh ổn định lại cảm xúc, nâng cao chất lượng giấc ngủ, duy trì lòng tự trọng và từ đó tuân thủ tốt hơn các phác đồ điều trị của bác sĩ.

Để đảm bảo hiệu quả lâu dài, đại diện Viện Young Lion đã chính thức cam kết sẽ tiếp tục triển khai các buổi trị liệu tâm lý theo hình thức cá nhân và nhóm tại bệnh viện trong tương lai. Sự đồng hành sát sao này khẳng định một phác đồ can thiệp tâm lý dài hạn xuyên suốt quá trình lưu trú của bệnh nhân tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Một số hình ảnh của buổi nói chuyện

Khép lại sự kiện, chương trình đã gửi gắm đến các bệnh nhân một phương pháp tự chăm sóc tinh thần vô cùng giản dị. Mỗi ngày, người cao tuổi chỉ cần tự hỏi mình 3 câu hỏi nhỏ để kết nối lại với chính bản thân: Hôm nay tôi có vui không? (Nếu chưa vui, ngày mai hãy thử tìm một niềm vui nhỏ). Hôm nay tôi đã nói chuyện với một hay vài người mình yêu thương chưa? (Nếu chưa, ngày mai mình hãy chủ động gọi). Ngày mai có điều gì khiến tôi mong chờ? (Nếu chưa có, hãy tự tạo một điều để chờ đợi).

Sự kết hợp giữa chuyên môn y tế lâm sàng của Bệnh viện C Đà Nẵng và thế mạnh đào tạo tâm lý của Viện Young Lion là minh chứng rõ nét cho một mô hình chăm sóc sức khỏe nhân văn, toàn diện. Nếu chúng ta vẫn còn một điều để vui, một người để thương và một ngày mai để mong chờ, thì chắc chắn rằng, phần đẹp nhất của cuộc đời vẫn luôn ở phía trước.