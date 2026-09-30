Khẩn trương hoàn thiện tour du lịch tàu hỏa Hà Nội - Thái Nguyên

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất phương án tour, giá dịch vụ, chính sách đại lý và các gói dịch vụ trọn gói; phấn đấu hoàn thiện phương án tour, tuyến trước ngày 5-10 để đưa chuyến tàu du lịch đầu tiên vào khai thác dịp khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Đại biểu đóng góp ý kiến.

Đại biểu thảo luận phương án chốt giá tour và hoàn thiện các toa trải nghiệm chuyên biệt.

Theo phương án được thống nhất, hành trình tour sẽ có 5 điểm dừng tại các ga Long Biên, Gia Lâm, Phổ Yên, Lưu Xá và Lương Sơn.

Trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên, dự kiến khai thác 6 chuyến vào các ngày 30-10, 31-10, 1-11 và tiếp tục vào các ngày 5, 6, 7-11.

Sau tuần lễ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên, dự kiến tour sẽ được duy trì ổn định với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần.

Sản phẩm tour được thiết kế với những gói trải nghiệm như tour 1 ngày "Chạm vị xứ trà" và tour chủ lực 2 ngày 1 đêm "Hồ trên núi, trà trong mây", đưa du khách khám phá không gian văn hóa trà, di sản văn hóa - lịch sử và hệ sinh thái hồ Núi Cốc.

Trên tàu dự kiến bố trí các toa chuyên đề như toa trà, toa di sản, toa OCOP và "Hộ chiếu xứ trà" (Tea Passport).

Để chuẩn bị đưa vào khai thác, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ phối hợp tổ chức đoàn Famtrip chạy thử nghiệm tuyến Hà Nội - Thái Nguyên trong ngày 9-10, với sự tham gia của các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương cùng các doanh nghiệp lữ hành lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Việc phối hợp chặt chẽ với các hãng lữ hành thủ đô sẽ giúp xây dựng phương án phân bổ số lượng toa phù hợp với từng nhóm khách, trong đó có học sinh, sinh viên, khách đoàn và khách vãng lai.

Điểm đến tại ga Lưu Xá -Thái Nguyên, 1 trong 5 điểm dừng của tour du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án tổ chức, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn trong suốt hành trình, từ trên tàu, tại các ga đến các điểm tham quan.

Sản phẩm du lịch đường sắt kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước trong lễ hội trà sắp tới.