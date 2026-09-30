Sắp diễn ra chuỗi sự kiện tôn vinh làng nghề, sản phẩm OCOP tại Hà Nội

Sáng 30/9, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức gặp mặt thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm, sẽ có ba sự kiện được tổ chức đồng thời gồm: Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 8 - 12/10, tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Ông Tiến cho biết, ba hoạt động được tổ chức đồng thời, trong cùng không gian và có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành một chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn.

Sự kết nối giữa ba hoạt động hướng tới hình thành một chuỗi giá trị khép kín từ bảo tồn nghề truyền thống - sáng tạo sản phẩm - quảng bá, trải nghiệm - phát triển du lịch - kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề, tạo cơ hội để sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch nông thôn tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, đối tác và du khách. Đồng thời từng bước chuyển những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng tổ chức sự kiện (Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp) cho biết, sự kiện sẽ được tổ chức với quy mô 100 gian hàng được thiết kế, trang trí đặc biệt. Tính đến sáng nay, đã có 19 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm.

Nhiều sản phẩm làng nghề tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng của nhiều địa phương sẽ góp mặt tại các sự kiện quảng bá tại Hà Nội vào tháng 10 tới đây.

Một số sản phẩm làng nghề tiêu biểu sẽ góp mặt tại sự kiện như: Mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, tranh ghép lá Bồ Đề, lụa đũi Nam Cao, dệt thổ cẩm người Lào, mây tre đan Xuân Hội, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ; chiếu cói Long Định, xuồng ghe Long Hậu, dệt choàng Long Khánh, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp, giỏ xách Tân Long, nón, túi xách bàng buông, chổi lông gà Lấp Vò, mỹ nghệ làm từ vỏ ốc, vỏ sò, vỏ quế, sơn mài.

Cũng theo ban tổ chức, nhiều sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, điển hình cũng được trưng bày tại sự kiện như: Gạo tám Điện Biên, gạo séng cù Lào Cai, chè Thái Nguyên, trà hoa vàng Quy Hoa, hoa quả sấy dẻo Mộc Châu, bánh gai Yên Tử, thạch đen Cao Bằng, bánh đa Đô Lương, bánh đa nem làng Chều, giò me Nghệ An, chả mực Hạ Long, thịt trâu gác bếp Điện Biên, nước mắm, hải sản Phan Thiết, hành tỏi Lý Sơn, trầm hương Quảng Nam, quế Trà Bồng, nem chua Thanh Hóa, giò chả Ước Lễ, xoài cát Hòa Lộc, xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung, hủ tiếu Sa Đéc, mắm tôm, mắm tép Ba Làng, na dai Chi Lăng, hồng Vành khuyên, chanh rừng Mẫu Sơn.