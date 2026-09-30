Cao Bằng thu gần 3 nghìn tỷ đồng từ du lịch

Du khách tham quan Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: MINH TUẤN)

Doanh thu từ du lịch tăng 27% so cùng kỳ năm 2025 và đạt gần 89% kế hoạch năm 2026.

Trong 9 tháng qua, địa phương đón gần 110 nghìn khách quốc tế, tăng 22% so cùng kỳ năm trước.

Du lịch tiếp tục tăng trưởng khá nhờ địa phương đã đồng bộ thực hiện các giải pháp quảng bá, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Địa phương coi trọng việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trong xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có.

Các ngành, địa phương phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quảng bá hình ảnh của du lịch Cao Bằng đến du khách trong và ngoài nước.

Trong đó, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán đã xã hội hóa, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa quy mô, hoành tráng, độc đáo để phục vụ và quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Cao Bằng.

Những chương trình nghệ thuật “Chạm tay vào dòng chảy hòa bình”, “Cao Bằng Non nước ngàn năm”... do Ủy ban nhân dân phường Thục Phán tổ chức đã tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách đến tham gia sự kiện.