Đưa lễ hội lên... nền tảng số!

Đi “trẩy hội” online

Những năm trước, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (xã Lệ Thủy) cũng đã được giới thiệu khá nhiều trên nền tảng số với số lượt người xem, chia sẻ lớn. Nhưng năm nay, lễ hội thực sự là một sự kiện truyền thông trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ khối lượng thông tin “khổng lồ” từ thời điểm trước, trong và sau lễ hội. Đó thực sự là một “cuộc đua” với phần thưởng chính là lượt người xem, tương tác và tạo dấu ấn về một kỳ lễ hội đặc biệt.

Theo ông Võ Đình Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lệ Thủy, ngay từ thời gian đầu lễ hội, trung tâm đã xác định các nội dung, sự kiện trọng tâm để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, fanpage và các phương tiện truyền thông của xã. Trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị lễ hội, các cuộc họp, kiểm tra và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và ban tổ chức; giới thiệu các đội thuyền, vận động viên và công tác hạ thủy tập luyện; tuyên truyền bơi vòng loại, các nội dung thi đấu và kết quả.

Đặc biệt, mảng nội dung được chú trọng là phản ánh không khí sôi nổi, hào hứng của Nhân dân và du khách; những hình ảnh đẹp, tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống…

Một không gian lễ hội sôi động trên... nền tảng số! - Ảnh: M.N

“Trang fanpage chính thức của xã đăng tải thường xuyên tin, bài, hình ảnh, video clip, infographic... về các hoạt động kỷ niệm và lễ hội; xây dựng tiêu đề, nội dung ngắn gọn, hấp dẫn, phù hợp với facebook và Reels. Quan trọng nhất chính là cập nhật nhanh các hoạt động, kết quả thi đấu và những khoảnh khắc nổi bật tại hiện trường.

Năm nay, trang fanpage chú trọng hơn về việc tăng cường các nội dung trực quan, video clip ngắn nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận và lan tỏa thông tin, nhờ vậy, thu hút lượng xem, tương tác và chia sẻ lớn, góp phần vào thành công chung của lễ hội”, ông Võ Đình Hoàng chia sẻ.

Không chỉ địa phương vào cuộc, nhiều cá nhân, tổ chức cũng hào hứng đưa lễ hội lên... nền tảng số. Anh Trần Quang Long (thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy) cho biết mình đang quản lý trang fanpage “Dân xứ Lệ” với gần 120.000 người theo dõi. Như mùa lễ hội hằng năm, năm 2026, anh cũng thường xuyên cập nhật thông tin lên trang của mình, chú trọng hơn các nội dung những ngày trước lễ hội, như: Công tác chuẩn bị, phần lễ hạ thuyền, tập luyện của trai bơi, gái đua...

Nhờ vậy, lượt xem, tương tác và chia sẻ của trang tăng mạnh từng ngày. Anh Long cho hay, lãnh đạo UBND xã cũng rất tích cực hỗ trợ về cung cấp thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, do đó, fanpage luôn bảo đảm tính chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

Ngày thi đấu vòng loại thuyền bơi nam, dù trang thiết bị kỹ thuật còn hạn chế, anh và bạn bè vẫn quyết tâm livestream để phục vụ bà con. Ngoài “Dân xứ Lệ”, các trang như: “Người Lệ Thủy”, “Tôi là người Lệ Thủy”... cũng góp phần đưa lễ hội đến gần với công chúng trên nền tảng số.

Và người hưởng lợi chính là những người con xa quê và du khách phương xa. Chị Hoàng Mai Anh (xã Lệ Thủy, hiện công tác tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, chị không bỏ lỡ thông tin cập nhật về lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang qua nền tảng số. Chị đặc biệt ấn tượng với những video clip hấp dẫn về trai bơi, gái đua tập luyện, không khí cổ vũ của bà con những ngày chuẩn bị bước vào lễ hội. Chính vì vậy, những người con xa quê như chị luôn háo hức mong ngóng ngày trở về để hòa mình vào không khí lễ hội.

Mới đây, một lễ hội khác cũng rất “nóng” trên nền tảng số. Đó là lễ hội “phá trằm” truyền thống ở xã Vĩnh Định. Với những giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên cùng thông điệp bảo vệ môi trường được truyền qua nhiều thế hệ, lễ hội tạo được sự quan tâm, chú ý mạnh mẽ trên nền tảng số.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định Tô Thị Hải Yến cho biết, bên cạnh tuyên truyền trên các kênh truyền thống, xã cũng quan tâm thúc đẩy tuyên truyền về lễ hội trên nền tảng số nhằm đưa lễ hội đến gần hơn với du khách gần xa. Qua đó, giới thiệu cho khách du lịch những tiềm năng của lễ hội độc đáo nói riêng và mảnh đất Vĩnh Định nói chung.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các lễ hội đang dần được “khoác áo mới” và tạo được sức hút riêng với du khách, nhất là những người trẻ với mong muốn khám phá, trải nghiệm. Từ “thực tế ảo” đến “hành trình thật” không còn là ước mong xa xôi đối với mỗi lễ hội, điều quan trọng là cần khai thác hiệu quả tài nguyên số, không để bỏ lỡ cơ hội khi lễ hội được tổ chức thường kỳ.

Tính đến đầu tháng 9/2026, trên trang fanpage “Truyền hình Quảng Trị”, chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã thu hút hơn 800.000 người xem, hơn 3.500 lượt chia sẻ và hơn 15.000 lượt bình luận.

Xây dựng thương hiệu truyền thông số

Không đứng ngoài cơ hội chuyển mình, Báo và phát thanh, truyền hình (PT-TH) Quảng Trị đang mạnh mẽ đổi mới trên nền tảng số và các lễ hội chính là “mảnh đất màu mỡ” để phát huy. Trưởng phòng Chuyên đề, Báo và PT-TH Quảng Trị Phạm Thị Diệu Minh cho biết, với thương hiệu, uy tín và năng lực số của đơn vị, việc đẩy mạnh truyền thông các hoạt động lễ hội trên nền tảng số chính là một thế mạnh mà đơn vị đã và đang nỗ lực phát huy trong thời gian qua. Minh chứng rõ nét nhất chính là lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Chuyên đề đã thành lập tổ phóng viên, quay phim chuyên về truyền thông lễ hội trên nền tảng số. Đội ngũ này bám sát địa bàn ngay từ thời gian chuẩn bị bước đầu, khai thác các nội dung, hình ảnh hấp dẫn, ấn tượng, tạo điểm nhấn, sức hút cho lễ hội.

Nhờ vậy, lượt xem, tương tác và chia sẻ trên fanpage “Truyền hình Quảng Trị” rất lớn, khẳng định thương hiệu của đơn vị. Bên cạnh fanpage, trên Báo Quảng Trị điện tử cũng chú trọng triển khai tuyến bài emagazine, infographics về lễ hội.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị tác nghiệp tại hiện trường lễ hội nhằm đưa những hình ảnh hấp dẫn, sống động nhất về lễ hội đến với công chúng - Ảnh: M.N

Theo bà Phạm Thị Diệu Minh, nền tảng số chính là kênh hiệu quả để quảng bá, giới thiệu các lễ hội nói riêng, những giá trị văn hóa-lịch sử nói chung. Các địa phương, tổ chức tìm đến những thương hiệu truyền thông số có uy tín, chất lượng cũng chính là giải pháp quan trọng để phát huy giá trị lễ hội. Với những thế mạnh vốn có, Báo và PT-TH Quảng Trị đang không ngừng nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, bắt kịp những yêu cầu khắt khe trên nền tảng số hiện nay, đáp ứng kịp thời các nhu cầu truyền thông số.

Còn theo anh Trần Quang Long, vốn nhiều năm gắn bó với các trang fanpage về Lệ Thủy, nếu tận dụng tốt đội ngũ các nhà sáng tạo nội dung cùng truyền thông về lễ hội thì sẽ nhân lên gấp nhiều lần hiệu quả quảng bá. Chẳng hạn, trước lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, ban tổ chức quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung để cùng đưa thông tin lên nền tảng số, kết hợp các tour, tuyến du lịch trải nghiệm không gian lễ hội, thưởng thức hò khoan Lệ Thủy, tham quan các điểm du lịch văn hóa-lịch sử khu vực Lệ Thủy... Chắc hẳn, “quả ngọt” du lịch sẽ không chỉ nằm ở không gian ảo.