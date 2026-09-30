47 năm ngày trở về

Sau 47 năm mòn mỏi đợi chờ, thời gian càng trôi xa, niềm hy vọng tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lý A Tờ - bố ông Lý Tiến Nam ở xã Bát Xát tưởng như đã trở nên mong manh, thì điều kỳ diệu đã đến. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã khai quật và xác định được danh tính hài cốt của liệt sĩ Lý A Tờ tại nơi liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống, đưa liệt sĩ về với gia đình, người thân và an nghỉ giữa lòng đất ấm quê hương.

Anh Lý Tiến Nam bên hài cốt bố mình trước giờ diễn ra buổi lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Hôm nay, ngày 30/9, ngay từ sáng sớm, gia đình ông Lý Tiến Nam đã có mặt tại Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do tỉnh Lào Cai tổ chức tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường. Đứng bên linh cữu cha mình được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, xếp ngay ngắn bên những đồng đội, đôi mắt ông Nam ngập tràn xúc động. Giữa làn khói hương nghi ngút, ông kể lại câu chuyện về cha mình 47 năm trước.

Hài cốt liệt sĩ Lý A Tờ bên cạnh những đồng đội tại Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Liệt sĩ Lý A Tờ, sinh năm 1944 tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát trước đây. Tuổi nhỏ, ông Nam chỉ biết bố mình nhập ngũ khoảng những năm 1966 - 1968, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, công tác tại Đồn Biên phòng Kiên Giang. Đến năm 1997, chuyển công tác về tỉnh Lào Cai, năm 1978 lên Đồn Biên phòng Nậm Mít công tác, chiến đấu và anh dũng hy sinh ngày 17/2/1979. Lúc đó, liệt sĩ Tờ đang là Trung úy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Mít, nay là Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Chiến tranh kết thúc, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của người thân và các lực lượng chức năng theo nguyện vọng của gia đình nhưng vẫn vô vọng. 47 năm trôi qua là chừng ấy thời gian gia đình mỏi mòn chờ đợi, thời gian càng xa, niềm hy vọng tìm thấy càng trở nên mong manh.

Khi tỉnh Lào Cai triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên quy mô lớn, bài bản, khoa học, với tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và xác định được danh tính liệt sĩ Lý A Tờ.

Ông Nam cho biết, sau 13 ngày cùng lực lượng tìm kiếm tại hiện trường, lúc tìm thấy bộ hài cốt, trong đó có kỷ vật là chiếc lược khắc tên cha, cảm xúc đợi chờ dồn nén ngót nửa thế kỷ trong ông đã vỡ òa.

Ông Lý Tiến Nam trải lòng: "Tôi thấy lòng nhẹ bẫng vì đã hoàn thành tâm nguyện của gia đình, dòng họ. Vậy là niềm tin đã trở thành hiện thực, từ nay bố tôi đã thực sự trở về bên cạnh người thân gia đình và làng xóm. Biết chuyện, nhiều bà con hàng xóm cũng đến chia sẻ vì đã tìm thấy hài cốt của bố tôi",

Ông Nam phát biểu bày tỏ cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị, các Cựu chiến binh, đồng đội và Nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ, tìm thấy hài cốt của bố anh.

“Sự hy sinh của bố tôi và các liệt sĩ là mất mát không gì bù đắp được, nhưng cũng là niềm tự hào to lớn của các thế hệ hôm nay. Trong giờ phút thiêng liêng này, thay mặt toàn thể gia đình, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị, các Cựu chiến binh, đồng đội và Nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tìm kiếm, xác minh và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình”, anh Nam xúc động bày tỏ.

Tiếp bước truyền thống, sự hy sinh anh dũng của bố mình, ông Lý Tiến Nam đã nỗ lực học tập trở thành người lính, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương biên giới Bát Xát.

Ông Nam khẳng định, gia đình sẽ nguyện luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, trong đó có bố mình; tiếp tục giáo dục con cháu các thế hệ sau biết trân trọng hòa bình, biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước và sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy.