Mỹ và Đan Mạch đạt thỏa thuận về Greenland

Thành phố Nukk của Greenland. Ảnh: XINHUA

Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 18-9 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận trên trao cho Mỹ quyền kiểm soát đối với vấn đề an ninh và tất cả các nhu cầu khác tại Greenland.

Mỹ sẽ lập tức xây dựng lực lượng quân sự quy mô lớn tại những khu vực phù hợp ở Greenland và phối hợp với người dân bản địa trong quá trình triển khai. Ông Trump cho rằng đây là giải pháp có lợi cho Mỹ, Đan Mạch, Greenland cùng các đồng minh.

Thỏa thuận trên không đồng nghĩa với việc chuyển chủ quyền Greenland cho Mỹ. Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết 3 bên dự kiến ký thỏa thuận vào tuần tới, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Thỏa thuận sau đó cần được quốc hội chấp thuận trước khi có hiệu lực.

Theo hãng thông tấn UPI, Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định thỏa thuận trên công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.

Thông báo trên được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng liên quan đến mong muốn kiểm soát Greenland của Tổng thống Donald Trump, người từng nhiều lần kêu gọi Đan Mạch chuyển giao Greenland cho Mỹ. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc cực. Những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ kiểm soát Greenland đã gây quan ngại tại một số nước châu Âu và trong NATO.