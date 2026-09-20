Ông Trump liệt kê '25 thành tựu hàng đầu', tuyên bố thành lập lực lượng AI

Tạp chí Newsweek ngày 19/9 đưa tin Tổng thống Mỹ Trump mới đây đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social danh sách "25 thành tựu hàng đầu" mà chính quyền của ông đã đạt được, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang chuẩn bị đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Danh sách các thành tựu của Tổng thống Trump có thể được chia thành một số nhóm lớn, bao gồm nhập cư, kinh tế, chính sách đối ngoại, tội phạm và an toàn công cộng cũng như chính sách về sự đa dạng và người chuyển giới.

Bên dưới danh sách thành tựu, ông Trump khẳng định nước Mỹ đang có biên giới an toàn nhất lịch sử, khi không ghi nhận trường hợp nhập cảnh trái phép nào trong 16 tháng qua. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington đã "xóa sổ năng lực làm giàu uranium của Iran" nhằm bảo đảm Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh chính quyền Mỹ đương nhiệm đã giảm tỷ lệ các vụ giết người xuống mức thấp nhất, đồng thời đạt được các cam kết đầu tư trị giá 19.200 tỷ USD cũng như chứng kiến thị trường chứng khoán thiết lập 80 cột mốc kỷ lục.

Giới quan sát cho rằng động thái của Tổng thống Trump mang tính vận động, nhằm cải thiện tỷ lệ ủng hộ của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ đầy khó khăn. Các kết quả thăm dò gần đây chỉ ra rằng đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện.

Trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 19/9, Tổng thống Trump đã tiết lộ về việc bổ nhiệm một cố vấn mới về AI và kế hoạch thành lập "lực lượng AI". Tuy vậy, lãnh đạo Nhà Trắng không nêu cụ thể cách thức triển khai kế hoạch này.

"Chúng ta sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của AI dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta sẽ hỗ trợ và giám sát AI trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ để mắt đến những hành vi sai trái và có thể làm điều đó rất dễ dàng thông qua hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có", ông Trump nói.