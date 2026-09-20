Iran bác bỏ tuyên bố của quân đội Mỹ, Washington cảnh báo công dân ở Trung Đông

Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi ngày 19/9 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc hộ tống tàu thuyền của eo biển Hormuz.

"Tuyên bố của CENTCOM về việc hộ tống tàu thuyền đi qua Hormuz là không đúng sự thật. Đây chỉ là một chiến dịch đánh lạc hướng nhằm nâng cao tinh thần cho binh lính Mỹ ở Trung Đông, đồng thời là cách biện minh cho những tổn thất tài chính và nhân mạng khổng lồ của Washington. Quyền chủ động tại eo biển Hormuz vẫn thuộc về Iran", ông Shekarchi cho biết.

Trước đó, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper tiết lộ quân đội Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz trong 2 tháng qua.

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Cùng ngày 19/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện tất cả yêu cầu của Tehran.

"Iran đã chuyển các thông điệp và điều kiện của mình tới bên kia thông qua các bên trung gian. Chỉ khi những điều kiện này được đáp ứng, các quyền lợi chính đáng của người dân Iran được công nhận và người Mỹ thực hiện các cam kết của mình, chúng tôi mới quay trở lại khuôn khổ đàm phán và mở cửa eo biển Hormuz", ông Ghalibaf nói.

Mỹ phát cảnh báo an ninh tới công dân ở Trung Đông

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/9 đã ban hành cảnh báo đi lại do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, kêu gọi công dân Mỹ đang ở ngoài khu vực nghiêm túc cân nhắc lại việc đi tới hoặc đi qua khu vực này. Trong khi đó, các công dân đang ở Trung Đông cần nâng cao cảnh giác và lưu ý đến khả năng các chuyến bay bị gián đoạn.

"Công dân Mỹ ở Trung Đông cần chú ý tới khả năng đóng cửa không phận cũng như gián đoạn việc đi lại. Lực lượng Houthi đã thực hiện các hành động thù địch nhắm vào Ảrập Xêút, bao gồm cả các sân bay dân sự, khiến tình hình có thể leo thang ngoài dự kiến. Iran và các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc tại những địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự đoán về khả năng Mỹ sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran hoặc các mục tiêu của Houthi tại Yemen.