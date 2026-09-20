Ông Putin bỏ phiếu online trong bầu cử quốc hội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử quốc hội Nga, sự kiện diễn ra lần đầu kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát năm 2022.

Video do Điện Kremlin công bố ngày 18/9 cho thấy ông Putin ngồi trước máy tính tại văn phòng và thực hiện các thao tác trên màn hình trước khi hoàn tất việc bỏ phiếu.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy 1 phút. AP xác nhận Điện Kremlin công bố hình ảnh ông Putin bỏ phiếu trực tuyến trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20/9, để bầu toàn bộ 450 ghế tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Cử tri sử dụng hệ thống bầu cử hỗn hợp.

Trong đó, 225 ghế được phân bổ theo danh sách đảng trên toàn quốc, 225 ghế còn lại được bầu tại các đơn vị bầu cử một ghế.

Các khu vực Viễn Đông như Kamchatka và Chukotka là những nơi bắt đầu bỏ phiếu sớm theo múi giờ. Hình thức bỏ phiếu điện tử cũng được triển khai tại nhiều khu vực nhằm tạo thêm lựa chọn cho cử tri.

Đây là cuộc bầu cử Duma đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Người dân tại các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia mà Nga tuyên bố sáp nhập cũng được đưa vào cuộc bầu cử. Ukraine và nhiều nước không công nhận việc Nga sáp nhập các khu vực này.

Đảng Nước Nga Thống nhất, lực lượng chính trị ủng hộ Tổng thống Putin, hiện giữ 310/450 ghế tại Duma.

Reuters cho biết đảng này được dự báo tiếp tục duy trì vị thế chi phối trong quốc hội sau cuộc bầu cử.

Trước ngày bỏ phiếu, ông Putin kêu gọi cử tri tham gia và nhấn mạnh ý nghĩa của sự đoàn kết dân tộc. "Lựa chọn và ý chí của quý vị sẽ một lần nữa chứng minh hàng triệu người dân luôn sát cánh phía sau các chiến sĩ của chúng ta", ông nói.

Một số cử tri cũng đề cập mong muốn cuộc chiến kết thúc nhưng đồng thời muốn đời sống trong nước duy trì ổn định. Sergei Korenets, 41 tuổi, công nhân đường sắt, cho biết anh ủng hộ Nước Nga Thống nhất và mong xung đột kết thúc càng sớm càng tốt.

Cuộc bầu cử sẽ kết thúc ngày 20/9. Kết quả sơ bộ dự kiến bắt đầu được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.