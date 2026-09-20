Houthi tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu của Saudi Arabia

Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin cho rằng đây là một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ, rõ ràng được lên kế hoạch với mục đích phá hoại cuộc bầu cử ở Liên bang Nga, nhưng phía Ukraine đã không đạt được mục tiêu này.