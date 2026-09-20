Houthi tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu của Saudi Arabia
Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch tấn công các mục tiêu nhạy cảm tại thủ đô Riyadh và cơ sở của hãng dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Yanbu của Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) trong ngày 19/9. Những cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn các tại mục tiêu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/houthi-tuyen-bo-tan-cong-nhieu-muc-tieu-cua-saudi-arabia-418516.htm