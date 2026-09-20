Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại New York trong tuần này để tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chuẩn bị cho sự trở lại bục phát biểu của Tổng thống Donald Trump năm thứ hai liên tiếp, với trọng tâm thảo luận xoay quanh các cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông và Ukraine, cũng như những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo.