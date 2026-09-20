Ông Trump muốn mở cửa cho ô tô Trung Quốc, ba 'ông lớn' xe Mỹ phản đối gay gắt

Khẩu hiệu "Made in USA" đột ngột đảo chiều

"Nếu Trung Quốc muốn đến và mở nhà máy sản xuất ô tô tại đây, tôi không phản đối", ông Trump phát biểu gần đây, đồng thời so sánh khả năng này với việc các thương hiệu Nhật Bản từng mở xưởng sản xuất tại Mỹ trước đây. Điều kiện duy nhất ông đưa ra là các doanh nghiệp này phải tạo việc làm cho người Mỹ.

Tuy nhiên, các đại gia trong ngành ô tô Detroit lại không mấy mặn mà.

Theo Carscoops, dù nhóm "Big Three" của Detroit gồm General Motors (GM), Ford và Stellantis từ chối đưa ra bình luận riêng lẻ, tổ chức đại diện chung của họ tại Washington là Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ (AAPC) đã phát đi cảnh báo cứng rắn: sự xuất hiện của các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền công nghiệp ô tô nội địa.

Lần đầu tiên, khẩu hiệu "Made in USA - Sản xuất tại Mỹ" không còn đủ để trấn an các doanh nghiệp trong nước. Ông Matt Blunt, Chủ tịch AAPC khẳng định, việc so sánh giữa xe Trung Quốc và xe Nhật Bản là khập khiễng. Theo ông, các hãng xe Trung Quốc sở hữu hàng loạt "lợi thế phi thị trường" nhờ sự trợ cấp từ chính phủ và các chính sách can thiệp tiền tệ.

"Nếu cho phép các công ty này sản xuất hoặc bán xe tại Mỹ mà không loại bỏ các lợi thế bất bình đẳng đó, các nhà sản xuất, người lao động và cộng đồng địa phương tại Mỹ sẽ phải chịu tổn hại nặng nề", ông Blunt nhấn mạnh.

Cuộc chiến về "sân chơi bình đẳng"

Động thái phản đối công khai này đặt các "ông lớn" Detroit vào thế khó xử, khi họ phải lên tiếng chống lại chính sách của một chính quyền vốn có nhiều động thái hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Tuyên bố cởi mở của ông Trump đã tạo ra sự mâu thuẫn lớn với góc nhìn từ chính các quan chức trong chính quyền.

Gần đây, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy liên tục chỉ trích Ford vì ký kết hợp tác với hai "gã khổng lồ" Trung Quốc là CATL và Geely, cáo buộc Ford đang gắn chặt tương lai vào các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, ông Trump lại tỏ ra hào hứng với việc chính các tập đoàn Trung Quốc này thiết lập căn cứ sản xuất riêng trên đất Mỹ.

Thực tế, mối đe dọa từ ô tô Trung Quốc không còn là kịch bản trên giấy. Tại Mexico, các thương hiệu xe Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm khoảng 20% thị phần xe mới. Tại Canada, chính quyền đang chuẩn bị hạ thuế cho một số lượng giới hạn xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hãng phân tích AlixPartners dự báo đến năm 2030, các hãng xe Trung Quốc sẽ kiểm soát tới 30% thị phần toàn cầu.

CEO của Ford - ông Jim Farley, cũng thẳng thắn thừa nhận sức ép lớn này. Ông từng tự mình lái thử chiếc xe điện Xiaomi SU7 trong nhiều tháng để nghiên cứu đối thủ, sau đó công khai khen ngợi mẫu xe Trung Quốc có chất lượng hoàn thiện cao cùng trải nghiệm kỹ thuật số vượt trội.

Đề xuất của ông Trump có thể giúp gia tăng việc làm tại các nhà máy Mỹ trên lý thuyết, nhưng việc lắp ráp xe tại chỗ không thể xóa bỏ lợi thế tài chính và chiến lược quy mô khổng lồ mà Bắc Kinh hỗ trợ cho các tập đoàn này.

Bởi vậy, bản chất cuộc chiến lúc này không chỉ đơn thuần là xe được lắp ráp ở đâu, mà là liệu các nhà sản xuất ô tô Mỹ có đang được cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng hay không. Nhìn vào mức giá cạnh tranh khủng tóm gọn thị trường của xe Trung Quốc ở các quốc gia khác, dễ hiểu vì sao "Big Three" của Detroit lại lo lắng đến vậy.

(Theo Carscoops)

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