Mỹ - Trung nhất trí mở đối thoại về AI

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại trụ sở chính toàn cầu của JPMorgan Chase ở thành phố New York (Mỹ) ngày 20/9. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đánh giá các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và đầu tư là “rất thành công”, trong bối cảnh hai bên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần này, theo Reuters.

Phát biểu với báo giới sau nhiều giờ hội đàm tại New York với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng các quan chức khác, ông Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về AI, đồng thời trao đổi quan điểm về những mục tiêu và mối đe dọa chung.

Hai bên dự kiến tiếp tục gặp nhau, trong đó nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết một nhóm công tác sẽ nối lại thảo luận vào ngày 21/9.

“Phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước. Chúng tôi muốn xây dựng tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như mối đe dọa mà hai bên cùng đối mặt”, ông Bessent nói, đồng thời cho biết cơ chế này sẽ được gọi là “Đối thoại AI Mỹ - Trung”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đến gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent,tại trụ sở chính toàn cầu của JPMorgan Chase ở thành phố New York (Mỹ) ngày 20/9. Ảnh: Reuters.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai bên đang “đặt nền móng” cho một cuộc gặp thành công giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 25/9. Trước đó, ông Lý Thành Cương nhận định các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp.

Theo Bloomberg, Mỹ và Trung Quốc cũng đang nỗ lực giảm các mức thuế áp lên một số mặt hàng năng lượng và nông sản của Mỹ. Đây là một phần trong sáng kiến rộng hơn nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD từ mỗi bên, thông qua cơ chế Hội đồng Thương mại được khởi động hồi đầu năm.

Kể từ cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5, AI đã nổi lên như một điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ - Trung, bên cạnh những bất đồng kéo dài về thương mại và đầu tư.