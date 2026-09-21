Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung. Ảnh: TTXVN

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,5%, lên 24.875,93 điểm; chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,5%, lên 3.932,64 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 106,65 điểm, tương đương 1,55%, lên 7.000,88 điểm, khi đà tăng của các cổ phiếu ngành chip lớn giúp bù đắp lo ngại về căng thẳng Trung Đông và giá dầu ở mức cao. Phiên này, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Cổ phiếu ngành bán dẫn tại Mỹ đã tăng mạnh trong phiên 18/9, tạo tín hiệu tích cực cho các cổ phiếu ngành chip lớn của Hàn Quốc. Chỉ số bán dẫn Philadelphia (Philadelphia Semiconductor Index) tăng 2,78%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,39% và chỉ số S&P 500 tăng 0,17%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/9 đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc về thương mại và trí tuệ nhân tạo (AI) là “rất thành công”, đồng thời cho biết hai bên thảo luận việc tăng cường trao đổi thông tin liên quan các mối đe dọa từ AI.

Các cuộc đàm phán có sự tham gia của quan chức thương mại hàng đầu Mỹ Jamieson Greer, mở đường cho khả năng đạt thỏa thuận về thương mại, AI và các vấn đề khác trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ngày 24/9 tại Washington.

Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách giảm căng thẳng về thương mại, công nghệ và các vấn đề chiến lược khác, trong đó có khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại và thiết lập các biện pháp đảm bảo đối với hoạt động phát triển AI

Ông Stephen Innes, chuyên gia phân tích thị trường tại Quintex Intel, cho rằng ông Bessent và ông Hà Lập Phong đã đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại New York, với các nội dung thương mại, đầu tư và AI được đưa lên bàn đàm phán, nhưng thị trường hiện không kỳ vọng vào một thỏa thuận lớn mang tính đột phá.

Bên cạnh đó, tình trạng giá dầu ở mức cao vẫn là mối lo ngại, trước sức ép về lạm phát và rủi ro địa chính trị dai dẳng tại Trung Đông. Các cơ quan tiền tệ trên toàn thế giới chịu áp lực ngày càng tăng trong những tháng gần đây, khi giá dầu vẫn duy trì ở mức cao khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ, nhưng đồng yen vẫn giảm giá so với đồng USD, do lo ngại nhịp độ tăng lãi suất có thể chậm hơn dự kiến. Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại thị trường trong nước, tính đến 10h35 ngày 21/9, chỉ số VN-Index giảm 5,53 điểm (0,30%) xuống 1.810,13 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,60 điểm (0,22%) xuống 274,69 điểm.