Hà Nội duy trì hiệu quả tuyến đường 'Ba nhất' và xử lý vi phạm điểm nóng

Nút giao hầm Kim Liên - Giải Phóng . Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Lê Duẩn - Giải Phóng kết nối khu vực trung tâm thành phố với cửa ngõ phía Nam, nơi tập trung bệnh viện, trường đại học, khu dân cư và có lưu lượng phương tiện lớn.

Từ giữa tháng 12/2025, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường Ba nhất” trên trục Lê Duẩn - Giải Phóng với nhiều giải pháp như thường xuyên: rà soát tổ chức giao thông, kịp thời phát hiện bất cập để điều chỉnh phương án phân luồng, chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện; bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm, điểm có nguy cơ ùn tắc; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với công an cơ sở xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Một trong những khu vực được tập trung xử lý là cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ghi nhận ban đầu cho thấy: tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép tại khu vực này đã giảm rõ rệt; giao thông thông suốt hơn.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hiệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết, sau một thời gian triển khai xử lý trên tuyến đường “Ba nhất”, tình trạng vi phạm về dừng, đỗ đã cải thiện rõ rệt. Hằng ngày, đơn vị vẫn duy trì 3 tổ tuần tra liên tục trên tuyến, tập trung xử lý vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, đặc biệt đối với taxi, xe hợp đồng và xe limousine. Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường tuyên truyền tới các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải; đồng thời tăng cường sử dụng camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Tuy nhiên thực tế kiểm tra cho thấy tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định chưa được xử lý triệt để. Sáng 21/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động, kết hợp sử dụng camera nghiệp vụ để phát hiện, xử lý phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định trên tuyến. Kết quả, vẫn tồn tại một số vi phạm xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai và nút giao Đại La - Phố Vọng. Trong 2 giờ thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện, lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì các tổ tuần tra trên tuyến, kết hợp kiểm tra trực tiếp với sử dụng camera giám sát; đồng thời phối hợp với công an cơ sở tuyên truyền tới các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải.

Việc kết hợp tuần tra, xử lý trực tiếp với giám sát qua camera nhằm hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định tái diễn, góp phần duy trì trật tự, an toàn giao thông trên trục giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ phía Nam.