Giá nông sản hôm nay 21/9/2026: Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới, thị trường vẫn chịu áp lực lớn ; Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung.

Giá cà phê hôm nay 21/9/2026

Giá cà phê thế giới chịu sức ép từ nguồn cung dồi dào.

Trong tuần qua, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm tổng cộng 3,7% (129 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 3,8% (135 USD/tấn), đạt 3.373 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,8% (5,2 US Cent/pound) trong tuần qua, đạt 280,5 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,3 US Cent/pound), đạt 271,95 US Cent/pound.

Trong phiên cuối tuần, trái ngược với thị trường cà phê trong nước, thị trường cà phê thế giới đều tăng, dẫn đầu là đà tăng mạnh của cà phê arabica. Trên Sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng thêm 1,27% lên 271,95 Cent/pound. Trên sàn London, giá cà phê robusta cũng nhích nhẹ. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cùng ghi nhận mức tăng 0,15%, đạt 3.369 USD/tấn.

Giới phân tích đánh giá nhịp phục hồi của thị trường thế giới chủ yếu mang tính kỹ thuật ngắn hạn. Việc đồng USD hạ nhiệt từ đỉnh 7 tuần đã thúc đẩy dòng tiền đầu cơ mua bù bán khống trên thị trường kỳ hạn.

Báo cáo từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy tính đến giữa tháng 9/2026, các nhà đầu cơ đã chuyển sang trạng thái bán ròng 1.716 hợp đồng arabica.

Bất chấp phiên tăng giá, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ nguồn cung dồi dào. Theo dữ liệu từ Sở giao dịch ICE, Tồn kho robusta trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.043 lô trong tuần này. Tương tự, tồn kho arabica do ICE quản lý tăng thêm 10.528 bao trong ngày 18/9, lên tổng cộng 258.415 bao, mức cao nhất 1,5 tháng.

Triển vọng nguồn cung càng được củng cố nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm ở Việt Nam và Brazil. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu cà phê của Brazil trong niên vụ 2026-2027 dự báo lập kỷ lục mới với 49,1 triệu bao. Mặc dù mưa lớn ảnh hưởng tới chất lượng thu hoạch hồi tháng 6 và tháng 7/2026, nhịp độ xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này vẫn ở mức rất cao. Chỉ trong hai tháng đầu niên vụ mới, Brazil đã xuất khẩu tới 7,2 triệu bao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục tạo sức ép cung ứng lớn lên giá cà phê toàn cầu.

Giá cà phê trong nước đi ngược với thế giới, tuần qua giảm 1.500 – 1.700 đồng/kg so với một tuần trước, rơi xuống dưới mốc 94.000 đồng/kg. Theo Reuters, các thương nhân cho biết giá cà phê robusta tại Việt Nam giảm trong tuần này do hoạt động giao dịch trầm lắng, ngay cả khi nguồn cung vẫn khan hiếm.

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/9 đi ngang tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm cuối tuần qua (18/9), giá cà phê robusta tăng nhẹ trở lại trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 5 USD giao dịch tại 3.369 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 13 USD, giao dịch tại 3.373 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 4 Cent giao dịch tại 271,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,4 Cent giao dịch tại 269,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 21/9/2026: Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới, thị trường vẫn chịu áp lực lớn ; Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung.

Giá tiêu hôm nay 21/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg. .

Tuần qua, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và giữ ổn định tại các địa phương khác, cụ thể giao dịch trong ngày 21/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 141.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70,0 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 21/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định.

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp tục duy trì mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu, khoảng 477 - 481 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng không ghi nhận biến động mới, dao động trong khoảng 419 - 423 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 375 - 379 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm đạt 377 - 381 USD/tấn.

Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ và giảm mạnh nhất trong gần 20 năm, do lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn lúa chín có nguy cơ làm giảm năng suất, Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức trong ngành cho biết.

Sự sụt giảm sản lượng tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sẽ đẩy giá trong nước tăng lên, đồng thời khiến gạo xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn, trong bối cảnh giá gạo tại các nước xuất khẩu khác như Thái Lan và Việt Nam cũng đang tăng. Tuy nhiên, lượng tồn kho khổng lồ được tích lũy từ những vụ mùa bội thu kỷ lục trong những năm gần đây sẽ giúp New Delhi duy trì xuất khẩu ở mức cao kỷ lục, bất chấp sản lượng giảm.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Trọng tâm của giới đầu tư hiện dồn vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thị trường kỳ vọng cuộc đàm phán sẽ định hình lại triển vọng thu mua nông sản Mỹ từ phía Trung Quốc. Để tạo tiền đề cho hội nghị này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng sẽ tiến hành một cuộc gặp cấp cao ngay trong dịp cuối tuần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/9 cho biết, ông đã có cuộc gặp thành công với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước chuyến thăm Mỹ vào ngày 24/9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này. Các cuộc đàm phán đề cập trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại, cùng nhiều vấn đề khác.

Ông Bessent, xuất hiện sau cuộc gặp cùng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cho biết hai bên đã thảo luận về việc thiết lập một “Đối thoại AI Mỹ-Trung”, trong đó Mỹ đề xuất hai nước xây dựng một cơ chế thông báo về các sự cố liên quan đến AI. Ông cho biết cơ chế thông báo này sẽ được áp dụng đối với những sự cố do AI gây ra, có mức độ nghiêm trọng “lên tới cấp độ an ninh quốc gia.”

Theo ông, hai bên cho rằng cũng giống như bất kỳ hoạt động xuyên biên giới nào, việc chuyển từ thiếu minh bạch sang minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI số một và số hai thế giới là điều rất quan trọng.

Cuộc gặp giữa ông Bessent và ông Hà Lập Phong diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận tại Washington về an toàn AI và an ninh quốc gia ngày càng gay gắt, khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh vị thế dẫn đầu công nghệ. Chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ các biện pháp bảo vệ mang tính tự nguyện và tập trung vào an ninh quốc gia, thay vì các quy định bắt buộc trên diện rộng đối với các nhà phát triển AI. Vấn đề này được dự kiến sẽ nằm trong chương trình thảo luận giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ Greer cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã “đưa vào vận hành” Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, nhằm hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại bằng cách xác định một “khối lượng hàng hóa đủ lớn” có thể được xem xét riêng biệt “khi và nếu có các biện pháp thương mại” trong tương lai.

Theo ông Greer, những hàng hóa này có thể bao gồm “hàng tiêu dùng, các mặt hàng công nghệ thấp” từ phía Trung Quốc, và “các sản phẩm năng lượng, hàng nông sản, có thể cả thiết bị y tế” từ phía Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra trước chuyến thăm Washington quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này. Ngoài AI, hội nghị thượng đỉnh này nhiều khả năng sẽ đề cập đến các vấn đề khác như thương mại và thuế quan. Một nội dung quan trọng trong thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay - việc Mỹ đình chỉ các mức thuế đối ứng gia tăng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10/11.

Thỏa thuận đình chiến hiện nay bao gồm các cam kết của Trung Quốc về xuất khẩu đất hiếm và mua nông sản Mỹ, trong khi chính quyền Tổng thống Trump đã giảm một số mức thuế và đình chỉ các mức thuế đối ứng cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách giảm căng thẳng về thương mại, công nghệ và các vấn đề chiến lược khác, trong đó có khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại và thiết lập các biện pháp đảm bảo đối với hoạt động phát triển AI

Ông Stephen Innes, chuyên gia phân tích thị trường tại Quintex Intel, cho rằng ông Bessent và ông Hà Lập Phong đã đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại New York, với các nội dung thương mại, đầu tư và AI được đưa lên bàn đàm phán, nhưng thị trường hiện không kỳ vọng vào một thỏa thuận lớn mang tính đột phá.

Bên cạnh đó, tình trạng giá dầu ở mức cao vẫn là mối lo ngại, trước sức ép về lạm phát và rủi ro địa chính trị dai dẳng tại Trung Đông. Các cơ quan tiền tệ trên toàn thế giới chịu áp lực ngày càng tăng trong những tháng gần đây, khi giá dầu vẫn duy trì ở mức cao khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.