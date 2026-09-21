Sư đoàn 330 kỷ niệm 50 năm chiến công bảo vệ biên giới Tây Nam

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sư đoàn 330 ra đời vào ngày 21/9/1976 được giao trọng trách chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Trong những năm 1977 - 1978, khi tập đoàn Pol Pot - Iêng Xari tiến hành các cuộc tiến công xâm lược dọc tuyến biên giới Tây Nam từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Xương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 đã kiên cường bám trụ, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị bạn, tổ chức chiến đấu, đẩy lùi các cuộc tiến công của địch.

Là đơn vị chủ công của Quân khu 9, Sư đoàn 330 liên tục cơ động chiến đấu trên suốt chiều dài biên giới Tây Nam, cùng các lực lượng vũ trang Quân khu lập nên nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Sư đoàn ghi dấu son qua nhiều trận phản công và chiến dịch tiêu diệt sinh lực địch vô cùng quyết liệt tại các địa bàn trọng điểm như, Vĩnh Điều, Đầm Chích, Bắc Hà Tiên, Phú Cường, Tri Tôn, Ba Chúc (An Giang), cùng các chiến dịch truy kích, phá tan nhiều căn cứ địch ở các tỉnh Takeo, Kampot, Kirivong của nước bạn.

Vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, Sư đoàn 330 hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quốc tế cao cả, kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh lại đất nước Chùa Tháp.

Những chiến công vang dội của Sư đoàn 330 không chỉ bảo vệ vững chắc phên giậu phía Tây Nam của Tổ quốc mà còn thắm đượm tình hữu nghị thủy chung, sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Ngày 20/12/1979, Sư đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các hạng...

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, trao bức trướng của Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng Sư đoàn 330.

Bước vào thời kỳ đổi mới và xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Sư đoàn 330 tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, luôn đi đầu trong đổi mới công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác dân vận, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 luôn phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng bồi đắp và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Sư đoàn 330 đã đạt được trong 50 năm qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, Sư đoàn 330 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; chủ động phối hợp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Sư đoàn 330 tập trung triển khai hiệu quả các đột phá, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; coi trọng huấn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến với các loại hình chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, phương tiện không người lái; duy trì nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Sư đoàn 330 cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sư đoàn nâng cao khả năng quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Song song đó, Sư đoàn 330 tiếp tục thực hiện tốt chức năng của “đội quân công tác”, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; làm tốt công tác dân vận, chính sách và hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”.

Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn vững vàng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 330, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Sư đoàn 330.