Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương, các ban, Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương...

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát cho biết, đợt kiểm tra, giám sát này tập trung vào công tác cán bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa; phân cấp quản lý; tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá; quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ.

Đồng thời, Đoàn bổ sung nội dung đánh giá việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; tiếp tục theo dõi việc khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua các đợt kiểm tra, giám sát trước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị Hội nghị tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề, gồm: làm rõ những kết quả nổi bật, điểm mới, cách làm hay, đổi mới sáng tạo cần ghi nhận và có thể khái quát thành kinh nghiệm chung; nhận diện đúng những hạn chế, khuyết điểm; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu; làm rõ sự chuyển biến từ học tập, quán triệt sang cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; gắn chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu; trao đổi sâu những nội dung để công tác cán bộ thực sự là “then chốt của then chốt”, nâng cao năng lực dự báo, nghiên cứu, thẩm định, phản biện và chất lượng tham mưu chiến lược của các cơ quan trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trong đó có việc kiểm tra, giám sát đối với 3 đảng ủy gồm: Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương; đại diện các đảng ủy được kiểm tra, giám sát phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát

Sau khi nghe đồng chí Phó Trưởng đoàn trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo, ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan liên quan và thành viên Đoàn, thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các ban tham mưu, giúp việc và các đảng ủy trực thuộc.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, phạm vi nhiệm vụ rộng và đặc thù. Với 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng, trên 15.000 đảng viên và 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác, sinh hoạt trong Đảng bộ, yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương là rất cao. Công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình; việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nền nếp. Công tác đánh giá cán bộ có chuyển biến theo hướng gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và đánh giá định kỳ; một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, bố trí, sử dụng và quy hoạch cán bộ.

Đoàn cũng ghi nhận việc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 29 tổ chức đảng và 21 đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách và chuyển đổi số trong công tác Đảng, công tác cán bộ được quan tâm, với nhiều cách làm mới như số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, phần mềm đánh giá và một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Khắc phục hạn chế, đưa nghị quyết vào thực chất, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục quan tâm khắc phục một số hạn chế: việc cụ thể hóa một số quy định mới về công tác cán bộ ở một số đơn vị còn chậm; quy hoạch, quản lý cán bộ sau quy hoạch, luân chuyển và tạo nguồn cán bộ trẻ chưa đồng đều; đánh giá cán bộ ở một số nơi còn nặng về hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về cán bộ chưa thật đồng đều; nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, quản trị hiện đại và nghiên cứu liên ngành còn thiếu. Việc thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn thiên về ban hành văn bản, tổ chức hội nghị, chưa gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; chuyển đổi số, dữ liệu và khả năng liên thông còn hạn chế…

Từ đó, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh hơn vai trò hạt nhân chính trị kết nối, điều phối; đổi mới công tác cán bộ theo hướng xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số; đưa việc thực hiện nghị quyết thành các nhiệm vụ “rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ tiêu chí đánh giá”. Đồng thời, tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát cho biết, Đoàn Kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đề nghị tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với các hạn chế; trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định, bảo đảm chính xác, khách quan, chặt chẽ, ngắn gọn nhưng có chiều sâu.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nâng tầm tham mưu, chiến lược

Phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định sẽ nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ những ý kiến nhận xét, đánh giá tại Báo cáo kết quả kiểm tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng chí cho biết, ngoài kế hoạch của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, các đảng bộ trực thuộc sẽ phải xây dựng kế hoạch thực hiện ngay việc khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra với những yêu cầu cụ thể, chi tiết, có thời gian thực hiện. Đảng ủy sẽ kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nâng tầm tham mưu, chiến lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông, báo chí; củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.