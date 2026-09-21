Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 6, người dân mệt mỏi chờ đợi

Quốc lộ 6 (đoạn qua cầu Mai Lĩnh bắc qua sông Đáy, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ, Hà Nội) thời điểm trưa 21/9 ùn tắc kéo dài. Ô tô, xe máy ken đặc trên tuyến, các phương tiện phải nhích từng đoạn, thời gian di chuyển qua khu vực kéo dài hơn nhiều so với bình thường.

Nguyên nhân đến từ việc mực nước sông Đáy dâng cao sau mưa lớn, khiến lực lượng chức năng phải cấm phương tiện qua cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú để bảo đảm an toàn. Điều này khiến mật độ phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao.Từ khoảng 7h sáng, lượng phương tiện trên QL6 đã tăng cao.

Tại khu vực cầu Mai Lĩnh và nhiều đoạn qua địa bàn Chương Mỹ, dòng xe nối dài, có thời điểm gần như đứng yên.

Một số người dân không thể tiếp tục hành trình đã phải đưa phương tiện vào ven đường chờ tình hình giao thông được cải thiện.

Ùn tắc kéo dài đến trưa gây ảnh hưởng đến việc đi làm, học tập và các hoạt động khác của người dân.

Lực lượng Công an ứng trực làm nhiệm vụ rất vất vả trước tình hình giao thông trên.

Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng họp rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức lại giao thông, điều tiết giao thông tại các điểm nút nhằm hạn chế ùn tắc lan rộng và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.