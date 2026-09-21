Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, cả chục cây thông đổ chắn ngang tỉnh lộ 722 ở Lâm Đồng

Khoảng 11h50 ngày 21/9, tại Km 15+500 và Km 15+700 trên tỉnh lộ 722 ghi nhận 2 điểm sạt lở.

Đất đá từ taluy tràn xuống đường, nhiều cây thông bị bật gốc, đổ chắn ngang khiến các phương tiện không thể lưu thông thuận lợi qua khu vực.

Các đơn vị phối hợp triển khai nhanh các giải pháp để giao thông tuyến tỉnh lộ 722 được thông suốt, an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ, lực lượng phản ứng nhanh phường Lang Biang - Đà Lạt và điện lực Lâm Đồng khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng tổ chức cưa hạ, di dời cây thông bị đổ, giải phóng đất đá và mặt đường. Đồng thời, lực lượng chức năng dựng, chôn lại các trụ điện bị ngã do cây đổ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Dự kiến các đơn vị phải làm việc xuyên trưa để nhanh chóng khắc phục sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến.

Nếu công tác xử lý diễn ra thuận lợi, ngay trong chiều cùng ngày, tuyến tỉnh lộ 722 sẽ được khắc phục và thông xe trở lại.

Tỉnh lộ 722 là tuyến đường kết nối khu vực Lang Biang với Đà Lạt, có nhiều đoạn đi qua khu vực đồi núi, taluy cao. Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, cây cối bật gốc, ngã đổ xuống đường có thể tiếp tục xảy ra.