Australia khởi động chiến dịch tranh ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2029-2030

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 21/9 tuyên bố nước này sẽ ứng cử vào một trong hai ghế không thường trực dành cho Nhóm Tây Âu và các nước khác tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2029-2030.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (ẢNH: EPA)

Phát biểu với các phóng viên tại New York bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Albanese cho rằng Australia, với vị thế và tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài quy mô dân số, có thể đóng góp đáng kể vào việc giải quyết những vấn đề quốc tế quan trọng đối với người dân nước này.

"Australia có tầm ảnh hưởng lớn hơn so với quy mô của mình... và chúng ta có thể tạo ra tác động đến thế giới", ông Albanese nói, đồng thời nhấn mạnh mong muốn Australia tiếp tục đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế.

Theo Thủ tướng Australia, nếu được bầu vào Hội đồng Bảo an, nước này sẽ có cơ hội tham gia định hình cách cộng đồng quốc tế ứng phó với những vấn đề được cho là sẽ ngày càng quan trọng vào cuối thập kỷ, trong đó có sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Albanese cũng bày tỏ kỳ vọng Australia sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc đảo Thái Bình Dương và các quốc gia Đông Nam Á. Theo ông, mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Canberra.

Động thái này được công bố trong bối cảnh chính trường Australia đang có những diễn biến đáng chú ý. Một cuộc thăm dò Newspoll do The Australian công bố ngày 21/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Albanese đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông giành chiến thắng trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2022.

Tuy nhiên, Thủ tướng Australia vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nước này tham gia tích cực vào các thể chế đa phương. Ông cho rằng việc hiện diện tại Hội đồng Bảo an sẽ phù hợp với lợi ích quốc gia của Australia trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, môi trường và an ninh quốc tế.

Nguồn: Getty / David Dee Delgado

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực là Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh. 10 thành viên còn lại là các thành viên không thường trực, được Đại hội đồng bầu với nhiệm kỳ hai năm.

Australia từng đảm nhiệm một nhiệm kỳ hai năm tại Hội đồng Bảo an, kết thúc vào năm 2014. Nếu chiến dịch lần này thành công, Canberra sẽ có thêm một cơ hội tham gia trực tiếp vào cơ quan chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc.

Hiện Australia và Phần Lan là những ứng viên cho các ghế nhiệm kỳ 2029-2030 thuộc Nhóm Tây Âu và các nước khác. Các nhóm khu vực khác gồm châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh và Caribe cũng sẽ đề cử ứng viên của mình.

Cuộc bỏ phiếu kín để lựa chọn các thành viên không thường trực cho nhiệm kỳ 2029-2030 dự kiến được tiến hành vào năm 2028. Từ nay đến thời điểm đó, Australia sẽ phải vận động sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhằm củng cố cơ hội giành ghế tại cơ quan quyền lực này.

Việc Canberra sớm khởi động chiến dịch cho thấy Australia đang đặt trọng tâm vào vai trò của mình trong hệ thống đa phương, đồng thời tìm kiếm thêm tiếng nói trong các cuộc thảo luận quốc tế về những vấn đề có thể định hình trật tự toàn cầu trong những năm cuối thập kỷ.