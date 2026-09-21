Trường Quân sự Quân khu 5: Khai mạc huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp tuyển dụng năm 2026

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trường Quân sự Quân khu 5 được giao phối hợp với Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện QNCN được tuyển dụng, bảo đảm quân số cho các đơn vị khối chiến đấu năm 2026 và số QNCN tuyển dụng trước năm 2026 chưa tham gia huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn miền Trung.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian huấn luyện 3 tháng, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Nội dung huấn luyện tập trung vào giáo dục chính trị; bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK; ném lựu đạn nổ nhiều lần; gói, buộc lượng nổ, đánh phá một số mục tiêu; chiến thuật... Kết thúc từng môn học, học viên được tổ chức ôn luyện và kiểm tra theo quy định.

Để bảo đảm khóa huấn luyện đạt chất lượng, an toàn, trước khi khai mạc, Trường Quân sự Quân khu 5 đã phối hợp kiện toàn khung quản lý, huấn luyện; chuẩn bị đầy đủ vật chất, củng cố thao trường, bãi tập, nơi ăn, ở và các điều kiện phục vụ huấn luyện.

Các học viên tham gia khai mạc lớp huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu Trường Quân sự Quân khu 5 phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sát quá trình huấn luyện; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án và thống kê huấn luyện đúng quy định. Công tác huấn luyện phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, hội thi, hội thao, kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khung quản lý, huấn luyện phải duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; quản lý chặt chẽ quân số, tư tưởng, các mối quan hệ và việc chấp hành kỷ luật của quân nhân; chủ động nắm, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và sinh hoạt.