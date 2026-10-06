Từ 2 Phút Hơn đến Á hậu 3, Pháo đã thay đổi hình ảnh ra sao để bước vào đường đua nhan sắc?

Nguyễn Diệu Huyền, nghệ danh Pháo, được biết đến rộng rãi từ King of Rap 2020. Khi ấy, cô mới 17 tuổi và nhanh chóng tạo dấu ấn bởi phong cách biểu diễn mạnh, cá tính âm nhạc rõ rệt.

Pháo được biết đến rộng rãi từ King of Rap 2020.

Sau chương trình, tên tuổi Pháo tiếp tục được đẩy lên nhờ 2 Phút Hơn. Ca khúc tạo hiệu ứng trên nhiều nền tảng, lan sang thị trường châu Á và từng vượt 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Thời điểm đó, hình ảnh của Pháo gắn với tóc ngắn, phong cách thời trang mạnh mẽ và vẻ ngoài không đi theo khuôn mẫu nữ tính quen thuộc của showbiz. Nhưng vài năm sau, nữ rapper bắt đầu liên tục thay đổi.

Năm 2024, Pháo cắt khoảng 40 cm tóc để hiến cho bệnh nhi ung thư. Sau đó, cô xuất hiện với mái tóc đầu đinh, thậm chí kết hợp diện mạo này cùng áo dài trắng trong một sự kiện. Đây không phải lần duy nhất Pháo chủ động phá bỏ hình ảnh quen thuộc.

Hình ảnh của Pháo gắn với tóc ngắn, phong cách thời trang mạnh mẽ và vẻ ngoài không đi theo khuôn mẫu nữ tính quen thuộc của showbiz.

Sau Sao nhập ngũ 2024, Pháo nuôi tóc dài và dần chuyển sang phong cách nữ tính hơn. Sự thay đổi được thể hiện rõ khi cô tham gia Em Xinh Say Hi năm 2025.

Nữ rapper thử nghiệm nhiều kiểu trang phục, cách trang điểm và phong cách trình diễn khác nhau. Về âm nhạc, cô cũng không chỉ tập trung vào rap mà kết hợp thêm những chất liệu truyền thống, trong đó có tiết mục pha trộn xẩm và hip-hop.

Sau chương trình, Pháo tiếp tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc và sân khấu giải trí. Những ca khúc như Đi về, Quả chín quá, Duyên đều thu hút lượng người xem đáng kể trên mạng xã hội.

Cô cũng thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi. Đây là lần đầu Pháo đóng nữ chính, sau khi chủ động xin Trấn Thành cơ hội casting vì muốn thử một lĩnh vực khác ngoài âm nhạc.

Cô cũng thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi.

Những bước đi này cho thấy Pháo không duy trì một công thức hình ảnh duy nhất. Cô liên tục đưa bản thân sang những sân chơi mới, từ rap, truyền hình thực tế đến diễn xuất và cuối cùng là các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2026, Pháo bắt đầu thử sức trực tiếp với lĩnh vực hoa hậu.

Cuối tháng 5, cô đăng ký Miss Grand Vietnam 2026 và lọt Top 31 sau vòng sơ khảo. Tuy nhiên, đến ngày 27/6, Pháo thông báo dừng tham gia vì hai bên chưa thống nhất một số điều kiện trong quá trình làm việc. Phía nữ rapper khẳng định quyết định này không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp với ban tổ chức.

Cuối tháng 5, cô đăng ký Miss Grand Vietnam 2026.

Việc rời cuộc thi không khiến Pháo khép lại ý định bước vào đấu trường nhan sắc. Chỉ vài tháng sau, cô xuất hiện tại Miss Universe Vietnam 2026.

Lần này, Pháo có sự chuẩn bị rõ ràng hơn về hình ảnh. Cô lựa chọn những thiết kế tôn vóc dáng, chú trọng cách trang điểm, kiểu tóc và phong thái trình diễn. Kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu cũng trở thành lợi thế khi cô bước vào các phần thi.

Tại cuộc thi, Pháo cao khoảng 1,68 m, số đo được công bố là 80-58-90 cm. Cô giành hai giải phụ gồm Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội.

Trong phần thi dạ hội, nữ rapper diện thiết kế xanh sapphire ôm sát, khoe vòng eo 58 cm trước khi tiến vào Top 5.

Tối 2/10 tại Hải Phòng, Pháo lọt Top 5 chung cuộc và được trao danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026. Kết quả này gây bất ngờ bởi cô là một trong những thí sinh có xuất phát điểm khác biệt nhất cuộc thi.

Pháo đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.

Trong phần ứng xử, Pháo trực tiếp nhắc đến định kiến dành cho mình. Hình ảnh một rapper cá tính từng khiến nhiều người cho rằng cô khó phù hợp với sân chơi sắc đẹp.

Pháo cho rằng việc có mặt trên sân khấu đã là một thành công và muốn truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin theo đuổi điều mình lựa chọn.

Tuy nhiên, danh hiệu của cô cũng tạo ra tranh luận sau chung kết. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về việc Pháo vượt Trịnh Hồng Đăng để giành Á hậu 3.

Những ý kiến trái chiều này không làm thay đổi một thực tế: hành trình của Pháo tại Miss Universe Vietnam là bước tiếp theo trong chuỗi thử nghiệm kéo dài nhiều năm, khi cô liên tục rời khỏi vùng an toàn của một rapper để tìm kiếm những vai trò mới.