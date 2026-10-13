Mười năm tiếp theo của Rikkeisoft

Rikkeisoft chuyển mình

Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi phương thức vận hành của ngành công nghệ thông tin toàn cầu. Khi các công cụ AI nâng cao năng suất lập trình của kỹ sư, nhu cầu thuê ngoài nguồn lực đơn thuần của các doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, buộc các công ty phần mềm phải thay đổi mô hình kinh doanh.

Tại Nhật Bản, mức độ tiếp nhận công nghệ mới diễn ra thận trọng hơn. Doanh nghiệp Nhật thường có độ trễ quan sát khoảng một năm trước khi đưa các công nghệ mới vào hệ thống, nhằm đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi và mức độ rủi ro.

Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến quá trình này chậm lại. Nhiều tập đoàn sản xuất và tài chính lớn tại Nhật Bản vẫn đang vận hành các hệ thống công nghệ được xây dựng từ 30-40 năm trước. Chi phí và nguồn lực để chuyển đổi các hệ thống kế thừa này sang nền tảng hiện đại rất lớn.

Thành lập Rikkei Japan vào năm 2016, Rikkeisoft đã có 10 năm xây dựng uy tín tại thị trường này thông qua hoạt động phát triển phần mềm. Ttrước sự thay đổi của công nghệ và nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp xác định không thể tiếp tục dựa vào mô hình cung cấp nhân sự lập trình cạnh tranh về giá.

Nói về tầm nhìn trong thập kỷ tiếp theo, ông Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch Rikkeisoft cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp là chuyển mình từ cung cấp kỹ sư sang cung cấp chuyên môn và giải pháp ứng dụng AI, hướng tới trở thành đối tác về công nghệ, chuyển đổi kinh doanh và tư vấn toàn diện.

Ông Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch Rikkeisoft. Ảnh: Cẩm Nhung

Để thực hiện định hướng này, Rikkeisoft tập trung vào bốn trụ cột gồm: phát triển nguồn nhân lực, AI, nghiên cứu phát triển (R&D) và M&A các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Trong đó, nhân sự và AI là năng lực cốt lõi. Các hoạt động R&D và M&A đóng vai trò mở rộng công nghệ, thị trường và hệ sinh thái khách hàng.

Các lĩnh vực được doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực gồm AI, robotics, an ninh mạng và hiện đại hóa các hệ thống phần mềm kế thừa. Về các ngành kinh tế, Rikkeisoft tập trung vào sản xuất, tài chính, bất động sản, nhân sự và bán lẻ.

Trong đó, bán lẻ là lĩnh vực trọng tâm, nơi AI và phân tích dữ liệu có thể kết nối chuỗi cung ứng, kho vận và quản trị khách hàng thành một quy trình thống nhất.

Song song với việc đẩy mạnh ứng dụng AI, doanh nghiệp tiếp tục nhấn mạnh vai trò của con người. Năng lực chuyên môn sâu, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán vận hành phức tạp của đội ngũ kỹ sư là giá trị tạo nên sự khác biệt khi làm việc với đối tác Nhật Bản.

Mở rộng hệ sinh thái

Khởi đầu từ năm 2012 với hoạt động gia công phần mềm, Rikkeisoft đã từng bước mở rộng quy mô sang nhiều thị trường quốc tế, trong đó Nhật Bản là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất. Quá trình làm việc tại đây đem lại cho doanh nghiệp kinh nghiệm thực tế về cách tiếp cận khách hàng bản địa.

Khách hàng Nhật Bản chuộng các sản phẩm gắn liền với hiệu quả kinh doanh thực tiễn. Họ không mua công nghệ theo phong trào, mà ưu tiên giải quyết các bài toán cụ thể như: tối ưu chi phí, tăng năng suất lao động, hoặc ngăn ngừa rủi ro vận hành.

Ông Phạm Quang Khang, Giám đốc tư vấn AI của Rikkei Japan cho biết, văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản đòi hỏi phần mềm phải điều chỉnh theo quy trình vận hành có sẵn của khách hàng, thay vì bắt khách hàng thay đổi quy trình để khớp với phần mềm.

Ngay cả các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ khi vào Nhật Bản cũng phải điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với đặc thù này.

Thập kỉ tiếp theo của Rikkeisoft sẽ gắn với AI, robotics, an ninh mạng. Ảnh: Cẩm Nhung

Do đó, Rikkeisoft chọn cách xây dựng các giải pháp lõi rồi tùy biến theo nhu cầu riêng của từng khách hàng. Trong các dự án hiện đại hóa hệ thống phần mềm cũ viết bằng ngôn ngữ Cobol, doanh nghiệp xác định AI chỉ hỗ trợ xử lý khoảng 30-40% khối lượng công việc, 60% còn lại bắt buộc phải có sự tham gia của kỹ sư có chuyên môn và người am hiểu nghiệp vụ vận hành.

Để hoàn thiện năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói, Rikkeisoft mở rộng hệ sinh thái thông qua các liên minh chiến lược tại Nhật Bản. Gần đây, doanh nghiệp đã công bố thỏa thuận hợp tác toàn diện về an ninh mạng với LAC Co., Ltd., đơn vị thành viên của Tập đoàn viễn thông KDDI.

Hai bên ra mắt liên doanh RK Global Cyber (RGC), kết hợp năng lực bảo mật của LAC với đội ngũ kỹ thuật của Rikkeisoft để cung cấp dịch vụ an ninh mạng toàn diện cho thị trường Nhật Bản và khu vực.

Cùng với đó, Rikkeisoft ký kết nhiều thỏa thuận phát triển hệ thống và chuyển đổi số với các đối tác Nhật Bản. Trong đó, thỏa thuận với Aidem và Honest đặt mục tiêu quy mô hợp tác lần lượt đạt 2 tỷ yên và 1 tỷ yên trong 5 năm tới. Doanh nghiệp cũng mở rộng hợp tác với Mitsui Knowledge Industry, Sunloft, Densan System, Suntory Marketing & Commerce và Odoo.

Ở mảng công nghệ phần cứng và tự động hóa, Rikkeisoft hợp tác cùng Jizai và quỹ Toa Soken nhằm nghiên cứu, phát triển các giải pháp tích hợp giữa AI và robotics, phục vụ nhu cầu tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

Doanh nghiệp cũng liên kết đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và AI với Đại học Việt Nhật và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.