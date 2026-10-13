Kiến nghị doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng

Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ xã Pơng Đrang tặng hoa chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004–13/10/2026) do UBND xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 12/10, những vấn đề sát sườn của người kinh doanh được đặt lên bàn: đất có giấy chứng nhận nhưng vướng quy hoạch, khó duy trì mã số vùng trồng, lúng túng khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp…

Gỡ vướng từ quy hoạch đến vốn vay

Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Phan Hoàng Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang, cho biết địa phương hiện có trên 1.000 hộ kinh doanh, 157 doanh nghiệp, 14 chi nhánh công ty và 3 hợp tác xã. Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp gần 3 tỷ đồng cùng hiện vật và các hoạt động hỗ trợ người dân.

Tại hội nghị, xã giới thiệu 8 dự án kêu gọi đầu tư. Cụm công nghiệp Krông Búk 1, định hướng phát triển logistics, chế biến và chợ đầu mối nông sản được xác định là những cơ hội khai thác lợi thế địa phương để thu hút đầu tư.

“Chúng tôi luôn xác định rằng, đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là lời chúc mừng trong những dịp gặp mặt, mà phải được thể hiện bằng trách nhiệm, thái độ phục vụ và những việc làm cụ thể của chính quyền trong quá trình giải quyết công việc hằng ngày. Lấy kết quả đầu ra làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính”, ông Lâm nhấn mạnh.

Đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh dự hội nghị.

Ông Nguyễn Phi Hiền, đại diện Quỹ Tín dụng nhân dân Pơng Drang, cho biết đơn vị sẵn sàng cung ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc thẩm định tài sản bảo đảm gặp khó khi một số thửa đất vướng quy hoạch đường giao thông.

Theo ông Hiền, có trường hợp người dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến vay vốn, nhưng kiểm tra quy hoạch lại thấy đường đi qua phần lớn diện tích. Điều này khiến bên cho vay thận trọng, người cần vốn cũng khó tiếp cận nguồn tín dụng.

Ông đề nghị địa phương công khai rộng rãi thông tin quy hoạch để người dân chủ động tính toán, đồng thời hình thành tổ chức kết nối doanh nhân, doanh nghiệp, tạo kênh trao đổi và tháo gỡ vướng mắc thường xuyên.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Lập Đông chia sẻ tại hội nghị.

Trả lời kiến nghị, ông Lê Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Pơng Drang, cho biết địa phương đang lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch, dự kiến trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2027. Quá trình lấy ý kiến sẽ bảo đảm công khai, minh bạch.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, đại diện HTX Tân Lập Đông phản ánh việc duy trì mã số vùng trồng sầu riêng còn khó khăn. Một số đơn vị đề nghị được ủy quyền sử dụng mã, nhưng hợp tác xã chưa đồng ý vì lo ngại khó kiểm soát; việc thu hút thành viên mới cũng chưa thuận lợi.

Đại diện cơ sở kinh doanh Nông Phát chia sẻ áp lực kê khai, hạch toán khi chuyển sang mô hình công ty, nhất là xử lý các khoản chi thiếu hóa đơn đầu vào. Cơ sở mong được cơ quan thuế hướng dẫn thêm để thực hiện đúng quy định.

Mở rộng đầu tư gắn với trách nhiệm cộng đồng

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Lê Gia Nam Việt, chủ đầu tư Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Nam Việt nhấn mạnh chất lượng đào tạo phải thể hiện qua năng lực thực tế của người học. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đơn vị phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù học nghề lái xe và tham gia cứu trợ vùng lũ phía Đông Đắk Lắk năm 2025.

Theo tham luận của doanh nghiệp, trung tâm tại thôn 3 đi vào hoạt động từ năm 2022, có diện tích hơn 21.294m² và 340 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay, đơn vị đã đào tạo 21.981 học viên ô tô, 10.841 học viên mô tô hạng A1. Doanh nghiệp đề nghị được hướng dẫn về quỹ đất phù hợp quy hoạch, thủ tục mở rộng để nghiên cứu đầu tư thêm.

Vấn đề xử lý vỏ sầu riêng sau thu hoạch trên địa bàn cũng được doanh nghiệp nêu ra. Ông Lê Huy Chiến cho biết xã đã kiến nghị tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ kêu gọi nhà đầu tư có công nghệ, nguồn lực xử lý phụ phẩm thành phân bón; đồng thời rà soát hiệu quả sử dụng đất tại cụm công nghiệp.

Lãnh đạo xã Pơng Đrang trao quyết định cho thuê đất cho 2 doanh nghiệp.

Rõ trách nhiệm, rõ thời hạn

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hải Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pơng Drang, yêu cầu UBND xã phân loại từng kiến nghị, tập trung giải quyết, “tuyệt đối không để các ý kiến của doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, tiếp thu rồi để đó”.

Việc thuộc thẩm quyền phải được tháo gỡ kịp thời; nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, kiến nghị và theo dõi đến khi có kết quả. Mỗi kiến nghị phải rõ người, rõ việc, trách nhiệm, thời hạn và kết quả; doanh nghiệp được thông tin thường xuyên về tiến độ xử lý.

Ông Đông nhấn mạnh việc hỗ trợ phải đúng pháp luật, công khai, công bằng; đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả sau hội nghị. Thước đo của cuộc đối thoại là những khó khăn được tháo gỡ và chuyển biến cụ thể trong hoạt động doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Pơng Đrang khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Phan Hoàng Lâm đề nghị rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và chính quyền bằng liên hệ trực tiếp, tiếp nhận phản ánh qua điện thoại, văn bản, thay vì chờ các cuộc gặp tập trung. Ông đề nghị xây dựng đường dây nóng, công khai đầu mối liên hệ để doanh nghiệp thuận tiện trao đổi khi phát sinh vướng mắc.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết kiến nghị với thời gian, kết quả, sản phẩm cụ thể, tránh tình trạng ghi nhận rồi để đó. Hiệu quả phục vụ phải được đánh giá bằng kết quả giải quyết công việc.

Với ý kiến của một số doanh nghiệp đề xuất thành lập hội doanh nhân hoặc câu lạc bộ doanh nghiệp, ông Lâm yêu cầu Phòng Văn hóa – Xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu mô hình phù hợp nhu cầu, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả. Ông cũng khuyến khích doanh nghiệp liên kết, đổi mới cách kinh doanh để thích ứng chuyển đổi số; quan tâm các cơ hội đầu tư và chia sẻ với địa phương trong quá trình vận hành chính quyền.

Pơng Đrang có lợi thế về vị trí địa lý để kết nối giao thông với các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 14, Quốc lộ 29 và tỉnh lộ 688. Và vị trí trung tâm của các xã phía Bắc của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối giao thương, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Cụm công nghiệp Krông Búk 1 là một trong những lợi thế quan trọng của địa phương. Cùng với định hướng tiếp tục đầu tư, phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2; quy hoạch cảng cạn, trung tâm Logistic, chợ đầu mối nông sản v.v. địa phương có thêm cơ sở để kỳ vọng vào những cơ hội phát triển mới, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến nông sản, vận tải, logistics và các ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương có lợi thế về sản xuất nông nghiệp có diện tích đất BaZan màu mỡ để phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; nguồn lao động dồi dào, cần cù và sáng tạo. Việc phát triển các hoạt động chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ, các ngành nghề phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh sẽ góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sự liên kết giữa các lĩnh vực kinh tế với nhau.