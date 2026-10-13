F88 báo lãi 9 tháng vượt 1.000 tỷ đồng, tiến sát mục tiêu cả năm

Ảnh minh họa: F88.

CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn (+70,2% YoY), lên 811 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 31,8% YoY, đạt gần 466 tỷ đồng.

Do tốc độ tăng giá vốn vượt doanh thu, biên lợi nhuận gộp của F88 thu hẹp từ 42,6% trong quý 3/2025 xuống còn 36,5% trong quý 3/2026, tương ứng giảm 6,1 điểm phần trăm.

Trong kỳ, hoạt động tài chính của F88 mang về 264 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% YoY, trong đó lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ chiếm phần lớn với gần 255 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng nhẹ 6% YoY lên 127 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 62 tỷ đồng và 291 tỷ đồng, tương ứng tăng 24% và 25% YoY.

Khép lại quý 3, công ty báo lãi trước thuế 401 tỷ đồng, tăng 42% so với quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của F88 đạt 3.460 tỷ đồng, tăng 59% YoY từ 2.172 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80% YoY.

Năm nay, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.133 tỷ đồng, tăng 25% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 96% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Hoạt động cho vay tiếp tục là động lực tăng trưởng chính

Theo báo cáo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu từ hoạt động cho vay cầm đồ trong quý 3 đạt 1.366 tỷ đồng, tăng 47,8% YoY. Lũy kế 9 tháng, con số này đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 52,4% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ ròng của F88 đạt gần 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 32,2% so với đầu năm. Tổng giải ngân cho vay trong 9 tháng đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 51% YoY.

Tăng trưởng được thúc đẩy từ ba kênh phân phối chính. Với kênh chi nhánh, F88 mở rộng mạng lưới lên 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc và thu hút hơn 70.000 khách hàng mới trong quý 3. Kênh đối tác mang về hơn 25.000 khách hàng mới, trong khi ứng dụng My F88 ghi nhận 195.000 lượt tải trong quý. Tỷ trọng giải ngân qua ứng dụng chiếm hơn 14% tổng giá trị giải ngân trong kỳ.

Bên cạnh hoạt động cho vay, mảng phân phối bảo hiểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu từ hoạt động này đạt 212 tỷ đồng trong quý 3, tăng 57,8% YoY; lũy kế 9 tháng đạt 583 tỷ đồng, tăng 74,6% YoY.

Trong kỳ, tổng số hợp đồng bảo hiểm đạt gần 575.000 hợp đồng, tăng 35% YoY. Riêng mảng bảo hiểm độc lập ghi nhận số lượng hợp đồng tăng khoảng 3,6 lần YoY.

Về hiệu quả vận hành, chi phí hoạt động của F88 đạt 650,7 tỷ đồng trong quý 3 và 1.818 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) bình quân trong 9 tháng giảm xuống 43%, so với mức 53,3% cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng các khoản phải thu và cho vay khó đòi trong 9 tháng đạt 1.316,5 tỷ đồng, tăng 93,6% YoY.

Theo F88, doanh nghiệp áp dụng chính sách dự phòng rủi ro thận trọng. Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày trở lên hoặc được xác định không có khả năng thu hồi sẽ được xóa khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng.

Mở rộng quy mô tài sản, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của F88 đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.569 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm và tương đương 60,5% tổng tài sản. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền là khoản tăng mạnh nhất, cao gấp 4,6 lần so với đầu năm, đạt 1.299 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 52% so với đầu năm, lên mức 2.280 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9/2026 đạt hơn 5.121 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 2.455 tỷ đồng lên hơn 3.617,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng 47,3%.

Vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn đạt gần 2.547 tỷ đồng, tăng 49,3% so với đầu năm. Ngược lại, dư nợ vay và trái phiếu dài hạn giảm từ gần 1.879 tỷ đồng xuống còn hơn 1.383 tỷ đồng, tương đương mức giảm 26,4%.