PNJ được khối ngoại mua ròng trở lại, NVB giảm sàn

Biến động nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kết phiên 13/10. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index phần lớn trong trạng thái giằng co quanh ngưỡng tham chiếu. Đóng cửa, chỉ số giảm 1,56 điểm xuống 1.719,42 điểm. HNX-Index cũng giảm 0,44 điểm còn UPCoM-Index giảm 0,88 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.000 tỷ đồng, khối lượng giao dịch gần 629 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt hơn 2.400 tỷ đồng.

Khối ngoại giao dịch gần 4.000 tỷ đồng và bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp, giá trị bán ròng 467 tỷ đồng. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 107 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Danh sách bán ròng còn có GMD 44 tỷ đồng, MSB 42 tỷ đồng, VPB 38 tỷ đồng, TCB 35 tỷ đồng, FRT 33 tỷ đồng, VCI 25 tỷ đồng…

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng 44 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ 33 tỷ đồng, VHM 20 tỷ đồng, BSR 17 tỷ đồng, DGW 15 tỷ đồng....

Như vậy sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp PNJ, khối ngoại đã gom lại cổ phiếu này. Trong 11 phiên gần nhất (từ ngày 28/9 đến 12/10), nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 102 triệu cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, tương đương gần 20% số cổ phiếu đang lưu hành, với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Không chỉ nhận được trợ lực của khối ngoại, PNJ hôm nay cũng được dòng tiền nội tìm mua mạnh. Mã đóng cửa phiên ở giá 19.200 đồng/cp, tăng 5,8% so với kết phiên trước, khớp lệnh 13,7 triệu đơn vị.

Ngoài PNJ, số mã ở chiều tăng hôm nay không nhiều. Chỉ số không bị giảm sâu nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC +1,4%, VHM +0,8%, HDB +2,2%, TPB +1,7%, TCB +1,1%...

NVB, MSR gặp áp lực chốt lời

Sắc đỏ áp đảo tại các nhóm ngành. Phần đa cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá gây áp lực lên chỉ số, đáng kể như MSN -2,7%, STB -1,9%, LPB -2,4%, HPG -1,2%, FPT -1,4%, BID -1,5%, MWG -1,1%...

Nhóm ngân hàng tiêu cực nhất là NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Mã giảm sàn lùi về giá 14.900 đồng/cp, còn dư bán sàn hơn 1,2 triệu đơn vị. Trước đó, cổ phiếu này từng tăng mạnh trong những phiên đầu tháng 10, với hai phiên tăng hết biên độ gần 10%. Phiên 9/10, NVB đã chinh phục lại vùng giá 17.100 đồng/cp - cao nhất kể từ tháng 8/2025.

MSR của CTCP Masan High-Tech Materials cũng chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn liên tục vượt đỉnh. Mã giảm 6,8% về giá 62.900 đồng/cp. Đây là phiên thứ hai mã điều chỉnh sau khi lập đỉnh lịch sử 67.900 đồng/cp vào phiên 9/10.

MSR đã trải qua chuỗi tăng giá mạnh từ cuối tháng 9. Trong 17 phiên (kể từ 21/9 - 13/10), mã có 12 phiên tăng giá, với nhiều phiên tăng mạnh 5-7%. Tính chung thời gian này, cổ phiếu của công ty khoáng sản đã tăng khoảng 40% giá trị. Còn so với vùng giá trên 27.000 đồng/cp hồi đầu năm, mã đã tăng 133%.

Tại các nhóm ngành khác, một số mã tăng tốt thời gian gần đây cũng điều chỉnh sâu, như FRT -3,8%, ANV -4,3%, VPI -4,8%, KSV -7,3%, CSV -2,9%, DDV -3,6%, DRI -4,2%, VOS -3,7%, GMD -3%, HAH -2,6%, TNG -4,8%...