Yên Sở đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Phương

Doanh nghiệp đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, phường đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.382 tỷ đồng, bằng 182,72% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.020 tỷ đồng và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 217 tỷ đồng. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9,7%.

Tăng cường đối thoại, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Thái Phương

Theo Chủ tịch UBND phường Yên Sở, kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, phường chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 gồm 32 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 5.170 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 1.135 tỷ đồng. Nhiều dự án giao thông, hạ tầng đô thị đang được tập trung triển khai, trong đó có dự án mở rộng quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị và tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3.

Ông James Lai, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Thái Phương

Đáng chú ý, Yên Sở xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong 9 tháng, 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết được thực hiện đúng và trước hạn, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,7%. Phường cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho khoảng 400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng tiếp cận các nền tảng số.

Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt khẳng định: Yên Sở tiếp tục ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, vận tải, logistics và kinh tế tư nhân; gắn phát triển kinh tế với hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm và Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt trao khen thưởng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Thái Phương

Tăng cường đối thoại, đồng hành tháo gỡ khó khăn

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề liên quan đến hạ tầng, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ông James Lai, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam đánh giá: Yên Sở có lợi thế về vị trí địa lý và kết nối giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, thuận lợi phát triển các dịch vụ kho bãi, vận chuyển, phân phối hàng hóa. Trước nhu cầu logistics ngày càng tăng, doanh nghiệp đề nghị địa phương quan tâm định hướng phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư vào hệ thống kho bãi, trung chuyển hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia khai thác, phát triển lĩnh vực này.

Hội nghị cũng tổ chức trao giải thi đấu Pickleball trong cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối. Ảnh: Thái Phương

Bà Phạm Thị Thu Hà, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Mutosi đề xuất, nghiên cứu mô hình Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo cộng đồng phường Yên Sở, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, dịch vụ công trực tuyến; giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Doanh nghiệp cũng kiến nghị tăng cường kết nối các chương trình phổ biến pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Trao đổi, giải đáp các kiến nghị, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định chính quyền luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đối với các đề xuất về phát triển logistics, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động và những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, phường sẽ giao các phòng chuyên môn chủ động phối hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Trên tinh thần lấy doanh nghiệp làm đối tác đồng hành trong phát triển, chính quyền phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, UBND phường Yên Sở đã biểu dương, khen thưởng 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Thái Phương

Khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, nhất là cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phát huy nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nhân dịp này, UBND phường Yên Sở đã biểu dương, khen thưởng 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu, xuất sắc năm 2026, ghi nhận những đóng góp tích cực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Hội nghị cũng tổ chức trao giải thi đấu Pickleball trong cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối.