VIC trở lại, khối ngoại 'quay xe' gom PNJ

Chốt phiên, sàn HoSE ghi nhận 95 mã tăng giá và 200 mã giảm giá. VIC dẫn đầu nhóm đóng góp tích cực cho chỉ số với gần 5 điểm. Bên cạnh đó, các mã VHM, HDB và TCB cũng hỗ trợ thị trường.

Đáng chú ý, sau phiên giảm sàn trước đó, cổ phiếu PNJ bất ngờ đảo chiều tăng 5,8%. Lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài (mua ròng 32,6 tỷ đồng) là động lực giúp mã này tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm đến từ các mã BID, VCB, MSN, LPB, STB, HPG MCH... Áp lực từ nhóm cổ phiếu lớn này tạo sức ép khiến VN Index nghiêng về sắc đỏ.

Thanh khoản tiếp tục suy giảm, với 557 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 13.000 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên HoSE lên 15 phiên liên tiếp. Trong phiên 13-10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 434 tỷ đồng, tập trung tại các mã FPT, GMD, MSB, VPB, ACB và FRT. Ở chiều mua, ngoài PNJ, khối ngoại gom mạnh HDB (44 tỷ đồng), VHM (20 tỷ đồng) và BSR (17 tỷ đồng).