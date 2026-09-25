MỤC LỤC SỐ 9-2026

Diễn đàn trao đổi

Nguyễn Danh Tiên, Lê Trung Nghĩa: Từ quyết sách lịch sử mang tầm chiến lược của Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) đến chủ trương “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội XIV của Đảng.

Ngô Thành Vinh: Vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Đặng Hoàng Sang: Đấu tranh ngoại giao nhằm xác lập quyền tham dự và vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1969).

Kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Ngô Xuân Dương: Sự kết tinh giữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và tư tưởng nhân quyền tiến bộ của nhân loại trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Nguyễn Thị Thu Hà: Vận dụng bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Mai: Vận dụng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng về đạo đức hiện nay.

Võ Hoàng Anh: Hồ Chí Minh tiếp biến, phát triển quan điểm “Ái quốc là ái dân” của Nguyễn Sinh Sắc-Ý nghĩa đối với giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trần Thị Thùy Dung: Chủ trương của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2011-2026-Một số kết quả và kinh nghiệm.

Ngô Thị Nụ: Nhận diện và xử lý vấn đề an ninh phi truyền thống trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đỗ Đăng Quý, Phạm Thị Thanh Huyền: Biến đổi không gian tôn giáo trong kỷ nguyên số và yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh tôn giáo hiện nay.

Nguyễn Thị Hồng Mai: Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng.

Quan hệ đối ngoại

Lương Viết Sang: Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã nông nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc-Một số gợi mở đối với Việt Nam.

Nhân vật-sự kiện

Nguyễn Quang Hòa: Hoạt động và đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930).

Diễn đàn trao đổi

Phạm Văn Lợi, Hoàng Thị Tố Quyên: Ba nguyên tắc của Đảng về vấn đề dân tộc và việc hiện thực hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Thực tiễn-kinh nghiệm

Lê Thị Liễu: Đảng bộ Thành phố Huế lãnh đạo phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững (2021-2026).