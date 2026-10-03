Một lần phố hoa vàng

Giữa lúc làng nghề dệt chiếu tiến vua một thời tại xứ Quảng chìm dần vào quên lãng, ở tuổi 65, bà Dương Thị Thông vẫn đơn độc bám trụ bên khung cửi tại Cẩm Nê (xã Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng). Bằng tình yêu thầm lặng và niềm tin mãnh liệt suốt hơn nửa đời người, người nghệ nhân cuối cùng này đang ngày đêm giữ lại nhịp thở cho một di sản đứng trước nguy cơ mai một.