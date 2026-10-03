Văn hóaDu lịch

Một lần phố hoa vàng

Thơ của Nguyễn Thành Tài

Báo Lâm Đồng
Gốc

Một phố núi hoa vàng
Một miền xưa Dray Sáp
Một Nam Đà đêm vắng
Một ta, một chơi vơi

Ta tìm người xưa cũ
Lên đồi, xuống lũng xa
Gia Nghĩa còn ngái ngủ
Nhịp mùa rơi phố hoa

Thác quăng từng dải lụa
Dray Sáp kể chuyện tình

Đá nghe dòng nước múa
Chia ly thuở hồng hoang

Krông Nô nghiêng chén nhỏ
Lửa bập bùng đêm sâu
Làn tóc bay chạm gió
Đôi mắt say men sầu

Ta về xuôi. Phố núi
Hoa vẫn vàng trên đồi
Người xưa cũ vẫn đấy
Chỉ ký ức dần trôi.

Nguyễn Thành Tài .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mot-lan-pho-hoa-vang-467562.html