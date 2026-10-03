Một lần phố hoa vàng
Thơ của Nguyễn Thành Tài
Một phố núi hoa vàng
Một miền xưa Dray Sáp
Một Nam Đà đêm vắng
Một ta, một chơi vơi
Ta tìm người xưa cũ
Lên đồi, xuống lũng xa
Gia Nghĩa còn ngái ngủ
Nhịp mùa rơi phố hoa
Thác quăng từng dải lụa
Dray Sáp kể chuyện tình
Đá nghe dòng nước múa
Chia ly thuở hồng hoang
Krông Nô nghiêng chén nhỏ
Lửa bập bùng đêm sâu
Làn tóc bay chạm gió
Đôi mắt say men sầu
Ta về xuôi. Phố núi
Hoa vẫn vàng trên đồi
Người xưa cũ vẫn đấy
Chỉ ký ức dần trôi.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mot-lan-pho-hoa-vang-467562.html