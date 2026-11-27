Cảm xúc của Ban huấn luyện CLB Bóng đá Huế ở trận gặp Long An.

Trước vòng 9, đội bóng của HLV Lê Chí Nguyện đứng thứ 12 với 5 điểm, trong khi Long An xếp thứ 13 với 4 điểm và chưa có chiến thắng nào. Vậy nên, đây là cuộc đối đầu trực tiếp mà cả 2 đều cần 3 điểm để cải thiện vị trí.

Nhập cuộc, CLB Bóng đá Huế chủ yếu triển khai bóng ra 2 biên, trong khi những pha phối hợp phòng ngự có phần lỏng lẻo. Bàn thua phút 36 là minh chứng khi trong lần lên tham gia tấn công, hậu vệ Phúc Thịnh có đủ khoảng trống để tung cú sút xa ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Long An.

Sang hiệp 2, những điều chỉnh nhân sự với Anh Vũ, Tuấn Kiệt giúp đội chủ sân Tự Do có thêm phương án tấn công, nhưng chưa tạo được sức ép nhất định bởi đội khách vẫn có những thời điểm kiểm soát tốt thế trận và khai thác được khoảng trống ở 2 biên.

Phải đến phút 75, cú sút xa khoảng 25m như trái phá của Lê Quang Vũ mới giúp CLB Bóng đá Huế đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa của Lê Quang Vũ cho thấy khả năng tạo đột biến cá nhân vẫn là phương án đáng kể của CLB Bóng đá Huế, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hàng công đang vận hành như thế nào.

Thống kê, đội bóng Cố đô kiểm soát bóng 53%, có 63 pha tấn công nguy hiểm, nhiều hơn Long An. Tuy nhiên, ưu thế này không chứng minh được sự lấn áp của đội chủ nhà. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng, CLB Bóng đá Huế còn suýt nhận bàn thua khi Nguyễn Khánh bên phía Long An đối mặt thủ môn.

Vậy nên, việc CLB Bóng đá Huế giữ lại 1 điểm trên sân Tự Do ở trận đấu này cũng có thể được xem là may mắn.

Sau 9 vòng đấu, CLB Bóng đá Huế có 6 điểm, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nhóm cuối bảng. Lượt đi còn 4 vòng, trong khi giai đoạn này sẽ khép lại vào ngày 19/12, đồng nghĩa, quỹ thời gian giành cho HLV Lê Chí Nguyện cùng Ban huấn luyện không còn nhiều.

Và, điều mà CLB Bóng đá Huế cần giải quyết trước hết là sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, bởi với 21 bàn thua sau 9 trận, việc chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân sẽ rất khó giúp đội bóng tích lũy điểm số.

Bốn vòng còn lại của lượt đi là cơ hội để CLB Bóng đá Huế thoát khỏi nhóm cuối, đồng thời cũng là thời điểm để đánh giá khả năng thay đổi cục diện của Ban huấn luyện. Nếu không sớm khắc phục những hạn chế đã bộc lộ, đội bóng Cố đô sẽ phải bước vào lượt về với áp lực trụ hạng lớn hơn nhiều.