Tính đến ngày 27.11, Đoàn Thể thao Thái Nguyên đã giành 26 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 gồm 9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Đua thuyền đang là môn đóng góp thành tích nổi bật nhất với 5 Huy chương Vàng, chiếm hơn một nửa tổng số Huy chương Vàng của toàn đoàn. Kickboxing giành 2 Huy chương Vàng, còn Muay và kéo co mỗi môn đóng góp 1 Huy chương Vàng.

VĐV Nguyễn Hồng Thái và Lê Thị Lan Anh (Đoàn Thái Nguyên) giành HCV ở nội dung đua thuyền canoeing 200m đôi nữ

Với kết quả này, đoàn đã hoàn thành 43% mục tiêu 61 huy chương các loại, riêng chỉ tiêu Huy chương Vàng đạt 45%. Đáng chú ý, 5 môn đã kết thúc thi đấu mang về 17 huy chương, vượt 4 huy chương so với chỉ tiêu đề ra.

Trong tổng số 23 môn và phân môn đăng ký tham gia Đại hội, hiện còn 18 môn, phân môn chưa kết thúc, gồm 14 môn đang thi đấu và 4 môn chưa bước vào tranh tài.

Các vận động viên Thái Nguyên vẫn còn cơ hội nâng thành tích ở những môn thể thao thế mạnh như đua thuyền, jujitsu, vật, võ cổ truyền, võ thuật tổng hợp, wushu, đẩy gậy và cử tạ.

Hai vận động viên Dương Văn Kiên và Lý Tự Trọng

Theo kế hoạch, các môn chưa kết thúc còn khả năng giành thêm 39 huy chương, trong khi Đoàn Thể thao Thái Nguyên cần thêm 35 huy chương để hoàn thành mục tiêu chung.

Với 26 huy chương hiện có, đoàn vẫn còn cơ hội đạt chỉ tiêu 61 huy chương khi nhiều nội dung chưa kết thúc tranh tài. Kết quả thi đấu trong những ngày tiếp theo sẽ quyết định thành tích chung cuộc của thể thao Thái Nguyên tại Đại hội lần này.