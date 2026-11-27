Garnacho chưa đủ sức đá chính ở Aston Villa.

Tương lai của Alejandro Garnacho tại Aston Villa đang trở nên bất ổn. Quyết định không điền tên cầu thủ này vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận thua Galatasaray tại Champions League hôm thứ Ba (25/11) được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy HLV Unai Emery không còn đặt niềm tin vào anh.

Giải thích về quyết định nhân sự, Emery khẳng định những cầu thủ có mặt tại Istanbul đều là những người phù hợp nhất với đội bóng vào thời điểm hiện tại.

Vì sao Garnacho bị gạch tên?

Những khó khăn của Garnacho thực tế đã xuất hiện ngay từ khi anh cập bến Aston Villa trong mùa hè 2026. Theo BBC, tiền vệ người Argentina không đạt yêu cầu về thể trạng khi gia nhập đội bóng. Một số thành viên nội bộ thậm chí bất ngờ trước tình trạng thể lực và khả năng bắt nhịp của cầu thủ 22 tuổi vào thời điểm anh ký hợp đồng hồi tháng 7.

Garnacho ban đầu phải tập luyện riêng trước khi có thể tham gia đầy đủ cùng các đồng đội. Những nghi ngại về thương vụ này cũng xuất hiện khi phong độ của anh tại Chelsea và MU trước đó không thực sự ổn định.

Chấn thương vùng đầu trong chuyến du đấu Thái Lan càng khiến quá trình hòa nhập của cầu thủ người Argentina gặp trở ngại. Aston Villa từng tổ chức những đợt tập huấn tăng cường trong các kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 và tháng 10 nhằm cải thiện thể trạng cho anh. Tuy nhiên, việc ghi bàn trong những trận giao hữu với Sevilla và Southampton vẫn không giúp Garnacho thay đổi vị thế.

Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới có 34 phút thi đấu tại Premier League mùa này. Trong 11 trận của Aston Villa ở giải đấu, có tới 7 lần Garnacho không được sử dụng. Lần gần nhất anh xuất hiện trên sân là màn trình diễn vỏn vẹn ba phút trong trận hòa Fulham 1-1 ngày 31/10.

Đáng chú ý, cầu thủ này đã bị loại khỏi danh sách đăng ký ở ba trận liên tiếp gần đây, bao gồm cuộc đối đầu Sunderland cuối tuần trước.

Garnacho nằm ngoài kế hoạch của HLV Emery. Ảnh: Reuters.

Tương lai u ám với Garnacho

Ở thời điểm hiện tại, Garnacho gần như không còn nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí tại Aston Villa. Những cầu thủ trẻ như George Hemmings, Ibrahim Mbaye và Alysson đang được Emery ưu tiên hơn. Trong khi đó, John McGinn, Johan Manzambi và Emi Buendia vẫn là những lựa chọn quen thuộc ở hàng công.

Garnacho từng nhận được sự quan tâm từ Roma trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Khả năng anh tiếp tục thi đấu tại Premier League trong thời gian tới cũng không được đánh giá cao.

Dù vậy, khác với Harvey Elliott, một cầu thủ cũng từng chật vật tại Aston Villa theo dạng cho mượn, Garnacho vẫn có cơ hội khoác áo một đội bóng khác trong mùa giải này. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ có thể thi đấu cho tối đa ba CLB trong một mùa giải, với điều kiện đáp ứng các quy định liên quan đến thời điểm chuyển nhượng và lịch thi đấu của các giải quốc nội.

Đây là lợi thế đáng kể bởi Garnacho mới thi đấu cho Chelsea và Aston Villa trong mùa giải hiện tại. Chelsea từng chi khoảng 40 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Argentina từ MU vào năm 2025. Tuy nhiên, anh chỉ ghi 8 bàn sau 43 lần ra sân và chưa thể tạo dựng vị trí ổn định tại Stamford Bridge. Hợp đồng của Garnacho với đội bóng thành London còn thời hạn đến năm 2032.

Giờ đây, tương lai của cầu thủ 22 tuổi tiếp tục rơi vào tình trạng bất định. Nếu không thể tìm được giải pháp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Garnacho có nguy cơ tiếp tục đánh mất những tháng ngày quan trọng trong sự nghiệp ở giai đoạn cần được thi đấu thường xuyên nhất.

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