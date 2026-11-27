Đối thủ của vận động viên người Gia Lai trong trận chung kết hạng cân 49 kg nữ là Lương Thị Thanh Trang của đoàn Lai Châu. Thanh Trang cũng là võ sĩ tài năng từng thi đấu ở các giải quốc tế.

Nguyễn Thị Mai (trái) đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Ảnh: Taekwondo Việt Nam

Dẫu vậy, Nguyễn Thị Mai đã có một trận đấu xuất sắc và thể hiện sự vượt trội so với đối thủ. Ngay ở hiệp 1, võ sõ 20 tuổi đến từ xã Ia Krêl đã vượt qua Thanh Trang với tỷ số 7-0 với những đòn chân chuẩn xác.

Bước sang hiệp 2, VĐV người Lai Châu vùng lên chơi giằng co với những màn rượt đuổi điểm số. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Nguyễn Thị Mai đã khẳng định bản lĩnh để hạ gục đối thủ với tỷ số 10-5, qua đó giành chiến thắng 2-0 thuyết phục.

Nguyễn Thị Mai (thứ 4 từ trái sang) đã giành huy chương vàng ở hạng cân 49 kg nữ. Ảnh: Đức Nhật

Chiều cùng ngày, Taekwondo Gia Lai đã đóng góp thêm 1 huy chương đồng với Nguyễn Lê Chinh ở hạng cân 58 kg nam.