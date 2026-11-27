Ngày 27.11, bốn trận đấu sẽ mở màn vòng 8. Đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa Thái Nguyên (16 điểm) và Hưng Yên (17 điểm) trên sân Thái Nguyên. Đội chủ nhà vừa đánh mất ngôi đầu sau thất bại 0-1 trước TP.HCM, trong khi Hưng Yên đang có phong độ tốt với chiến thắng 3-1 trước Khatoco Khánh Hòa.

Becamex TP.HCM (trái) đang có phong độ cao. Ảnh: VPF

Sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 23 bàn thắng, Hưng Yên có cơ hội vươn lên dẫn đầu nếu giành trọn 3 điểm. Ngược lại, chiến thắng sẽ giúp Thái Nguyên bắt kịp điểm số của Becamex TP.HCM. Đây cũng là trận đấu được áp dụng công nghệ VAR.

Cũng trong ngày 27.11, Huế (5 điểm) tiếp Long An (4 điểm) trên sân Tự Do. Cả hai đều đang chật vật ở nhóm cuối và rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí.

Sau khi có chiến thắng đầu tiên, Huế vừa nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Becamex TP.HCM. Trong khi đó, Long An vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 8 trận. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để Huế hướng đến 3 điểm.

Trên sân PVF, Công an Nhân dân (13 điểm) tiếp Đại học Văn Hiến (11 điểm). Cả hai đều cần chiến thắng để không bị bỏ lại trong cuộc đua nhóm đầu. CAND có lợi thế sân nhà nhưng thiếu vắng Phạm Lý Đức và Gonzalo.

Đây có thể là cơ hội để Đại học Văn Hiến tìm kiếm điểm số. Trong khi đó, Xuân Thiện Phú Thọ (5 điểm) tiếp Lâm Đồng (4 điểm) tại Việt Trì trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc chiến trụ hạng.

Chiến thắng 3-2 trước Long An giúp đội chủ nhà có thêm tự tin, còn Lâm Đồng cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Ngày 28.11, ba trận đấu còn lại tiếp tục thu hút sự chú ý. Đáng kể nhất là màn so tài giữa Bình Minh Sài Gòn (16 điểm) và đội đầu bảng Becamex TP.HCM (19 điểm).

Đội bóng đất Thủ đang cho thấy sức mạnh đáng nể với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Những chân sút như Hoàng Vũ Samson và Việt Cường đang là điểm tựa quan trọng trên hành trình bảo vệ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Bình Minh Sài Gòn cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đủ khả năng tạo nên bất ngờ.

Trên sân Cần Thơ, Thép Cần Thơ (8 điểm) đối đầu TP.HCM (16 điểm). Với phong độ khởi sắc cùng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, TP.HCM được đánh giá cao hơn và có cơ hội tiếp tục áp sát nhóm dẫn đầu.

Cặp đấu giữa Quy Nhơn United (9 điểm) và Khatoco Khánh Hòa (12 điểm) trên sân Quy Nhơn cũng hứa hẹn cân bằng. Đội chủ nhà đang có dấu hiệu hồi phục với 4 điểm sau hai vòng gần nhất, trong khi Khánh Hòa sa sút khi chỉ giành được một điểm ở hai trận vừa qua.

Với những cuộc đối đầu trực tiếp ở cả hai đầu bảng xếp hạng, vòng đấu này có thể tạo ra những biến động đáng kể, khiến cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng tại Giải hạng Nhất Quốc gia ngày càng khó lường.